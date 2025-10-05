Vremea extremă a lovit toată ţara. În mai multe staţiuni din Braşov a fost blackout zeci de ore după ce brazii încărcaţi cu zăpadă au rupt firele de electricitate. Localnicii au stat în frig, iar turiştii au plecat din pensiuni. În alte zone, au fost misiuni contracronometru pentru salvarea turiştilor de pe munte. Unde nu a nins, a plouat în câteva ore cât pentru o lună.

Ploile de cod portocaliu au inundat Capitala. În multe locuri, oamenii au mers prin apă până la genunchi. În zona Pasajului Mihai Bravu, ca la fiecare ploaie puternică, tramvaiele și autobuzele au rămas blocate. Probleme au fost și în cartierele noi din nordul Bucureștiului.

Bilanțul pompierilor arată forța furtunii: peste 200 de copaci și zeci de elemente de construcție au fost doborâte de rafale care au depășit 80 de kilometri pe oră. Aproximativ 150 de șoferi și-au găsit mașinile distruse.

Străzile s-au inundat și în Constanța. Oamenii au fost avertizați printr-un mesaj Ro-Alert să rămână în case. Șoferii au rămas blocați în intersecții, iar localnicii au ieșit să desfunde singuri canalizările. Unul dintre ei spune că "un capac de canalizare s-a desfăcut, iar apa a crescut atât de mult încât a acoperit complet o mașină". Alt constănțean explică faptul că "se înfundă de la frunze".

De la inundații, la ninsoare: iarnă în plină toamnă

Faleza din Năvodari a fost inundată pentru că "sistemul de canalizare nu a mai făcut față". La mai bine de 15 ore de la ploaie, zona pietonală este încă impracticabilă, iar echipele Primăriei intervin cu motopompe pentru evacuarea apei.

La munte, a nins ca iarna. Patru turiști polonezi au rămas blocați în Munții Șureanu cu mașinile de teren și au fost salvați din viscol de jandarmii montani. Zăpada în zonă depășește jumătate de metru.

Mai multe stațiuni din județul Brașov - Bran, Fundata, Moeciu și Peștera - au rămas în beznă după ce copacii încărcați cu zăpadă s-au prăbușit peste firele de electricitate. Au fost afectate peste 2.500 de case și pensiuni.

Jurnalistul britanic Charley Ottley spune că "au fost zile la rând de întreruperi de curent, iar autoritățile nu au acționat". Proprietarii de pensiuni confirmă situația disperată: "A trebuit să oprim centralele, nu mai avem căldură, s-a dormit în frig. Mai nou, nu mai avem nici apă, pentru că nu mai funcționează pompele bazinelor de apă", explică un localnic din Fundata. "Era frig, minus 3 grade, turiștii ne pleacă".

Laura Antonescu, administratora unei pensiuni din zonă, povestește că "au mai fost două încercări de a băga tensiune și acele încercări s-au soldat cu probleme mari pentru utilajele pe care le aveam în funcțiune". Ea adaugă că "pur și simplu ne ignorau apelurile, fără niciun fel de explicații. Ceva de groază, un coșmar pentru Horeca".

La rândul său, Daniel Drancă, director de vânzări, a relatat că "au început să cadă copacii și am rămas efectiv blocați în pădure. În timp ce mergeam, se rupeau din ce în ce mai mulți copaci. Am mutat copacii din zonă, pe unii i-am tăiat, ca să putem trece".

Azi-noapte s-a reluat alimentarea cu energie electrică în toate stațiunile. Unde nu a creat probleme, zăpada a adus bucurie turiștilor. În Munții Rarău, peisajul este unul de iarnă autentică.

Un turist spune încântat: "Nu am mai văzut de doi ani zăpada, a fost o surpriză". Altul mărturisește: "Nu ne așteptam să fie zăpadă, am crezut că e fake news. E mai mult iarnă decât toamnă".

Meteorologul Meda Andrei, de la ANM, avertizează că ploile nu s-au încheiat: "Mâine noapte se vor înmulți în aproape toate regiunile. Este posibil ca, pe suprafețe mici, în partea de sud-vest, să fie mai intense. Cantități mai mari așteptăm prin Dobrogea și Muntenia".

De la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile vor urca din nou până la 20 de grade, inclusiv în București.

