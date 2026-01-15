Am scăpat de primul val de ger serios al sezonului, dar vine altul. Gerul slăbeşte din intensitate însă doar pentru două zile şi se întoarce în forţă din weekend. Ieri, frigul crâncen a fost dublat de ninsori puternice în unele zone. Iar, unde nu a nins, poleiul a fost inamicul şoferilor.

Ninsoarea abundentă şi poleiul au transformat drumurile în capcane pentru şoferi. Pe DN7, din cauza şoselei aluecoase, în doar 10 minute s-au produs trei accidente.

În Straja a nins atât de tare încât totul a fost complet acoperit de un strat gros de zăpadă.

Valul de ninsori a fost dublat şi de frig. Temperaturile din această dimineaţă au trecut de minus 10 grade Celsius mai peste tot în ţară. În Suceava, oamenii nu s-au putut încălzi nici în mijloacele de transport în comun.

Articolul continuă după reclamă

Frig crâncen până la mijlocul săptămânii

"În autobuz vă daţi seama, minus cinci, minus şase. Ca să ajungi la o temperatură optimă durezaă forte mult. Bateria se descarcă repede de la frig", spune un şofer.

"Rece, nu au dat drumul la căldură. Mai rece ca afară", spune un localnic.

În Gorj, oamenii au îndurat temperaturi de minus 14 grade Celsius.

"S-a mai mutat polul de frig şi la noi, înainte era la Întorsura Buzăului. Mă îmbrac bine, mai iau şi ceva vitamine". "Foarte frig! Băgăm lemne în centrală cât de multe", spun localnicii.

În Constanţa, lacul Tăbăcăriei a îngheţat aproape complet. Au mai rămas doar câteva ochiuri de apă în care păsările se chinuie să înoate.

După câteva zile cu temperaturi negative, lacul Tăbăcăriei a îngheţat şi oferă un peisaj spectaculos. Pentru că în această zonă este o parcare, mulţi constănţeni vin aici şi îl admiră direct din maşină.

"E o privelişte pe care nu am mai văzut-o până acum", spune un localnic.

Gerul slăbeşte din intensitate doar două zile. Din weekend ţara noastră va fi acoperită de un nou val de frig extrem care se va menţine până la mijlocul săptămânii viitoare. Meteorologii avertizează că temperaturile ar putea ajunge din nou la minus 20 de grade Celsius.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să donaţi sânge? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰