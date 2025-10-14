Vremea se răcește în toată țara, iar valorile termice vor fi mai mici decât cele normale pentru mijlocul lunii octombrie. Meteorologii anunță ploi slabe în sud și est, dar și în zonele montane, unde la altitudini mari vor apărea precipitații mixte.

Vremea de mâine 15 octombrie. Se întorc ploile și frigul în sud și la munte

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi pe arii restrânse în zonele de munte, dar și în sudul și estul țării. În celelalte regiuni, ploile vor apărea izolat. La altitudini mari se vor semnala precipitații mixte, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade Celsius. Pe alocuri se va forma ceață, iar în depresiunile intramontane sunt posibile condiții de brumă.

Vremea de mâine 15 octombrie în ţară

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în aproape toate regiunile țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, local în zonele montane și în sud-est. La altitudini mari sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 11 și 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în nord și centru, mai ales în depresiuni, unde se va forma brumă. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 15 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În București, vremea va fi rece pentru această perioadă din an. Cerul va avea înnorări, iar pe parcursul zilei se vor semnala ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 13 grade Celsius, iar cele minime între 5 și 7 grade, posibil mai scăzute în zona preorășenească. Pe timpul nopții se vor semnala condiții de ceață.

În Cluj, vremea va fi ceva mai blândă decât în ziua precedentă, cu o maximă de aproximativ 12 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar ploi nu sunt așteptate.

Vremea de mâine 15 octombrie la munte

La munte, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, izolat în unele zone. La altitudini mari sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor fi scăzute, mai ales în depresiuni, unde se va forma brumă. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰