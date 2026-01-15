Vremea de mâine 16 ianuarie. O uşoară încălzire în aproape toată ţara. Maximă şi de 6 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 16 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorãri şi spre sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea de ninsoare slabã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de -4...-3 grade.

Vremea se va rãci, iar noaptea va fi ger. Pe parcursul zilei cerul va fi noros şi va ninge slab, apoi treptat se va degaja. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de -3...-2 grade, iar cea minimã de -12...-10 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

În Cluj, vom avea parte de ploaie amestecată cu ninsoare dimineaţă. Maxima zilei va fi de 2 grade. Probabilitatea de precipitaţii este de 70%.