Vremea de mâine 16 ianuarie. O uşoară încălzire în aproape toată ţara. Maximă şi de 6 grade
Vremea se mai încălzeşte puţin, faţă de ziua precedentă, însă noaptea şi dimineaţa vom avea parte în continuare de ger. Maximele se vor situa între -12 şi 6 grade.
La noapte, cerul va fi noros în cea mai mare parte a ţãrii. Va ploua în Banat, Crişana şi local în Maramureş, vor fi precipitaţii mixte în Transilvania şi pe areale mici în Oltenia, iar în Moldova, local în Muntenia şi izolat în Dobrogea va ninge slab. La munte vor fi precipitaţii mixte în masivele vestice şi sudice şi ninsori în rest, dar treptat vor predomina ninsorile. Pe alocuri se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sud-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -13 şi 3 grade, cu cele mai mici valori în nordul şi estul Moldovei, unde va fi ger. Pe areale mici, în special în vest, sud şi centru va fi ceaţã, asociatã izolat cu depunere de chiciurã.
Vremea de mâine 16 ianuarie în ţară
Pe parcursul zilei, în regiunile extracarpatice şi în depresiunile din estul Transilvaniei valorile termice vor fi în scãdere, astfel cã vor deveni preponderent negative, în timp ce, în restul zonelor vor mai creşte uşor faţã de intervalul anterior. Maximele se vor situa între -12 şi 6 grade, cu cele mai scãzute valori în nordul şi estul Moldovei şi cele mai ridicate în zona deluroasã din vest. Noaptea, procesul de rãcire va continua şi se va extinde în toate regiunile, iar în Moldova, cea mai mare parte a Dobrogei, Transilvaniei, Maramureşului şi Munteniei va fi ger. Minimele vor fi cuprinse, în general, între -16 şi -1 grad. Cerul va fi noros ziua în vestul, centrul şi sudul teritoriului şi variabil spre senin în rest, dar spre searã se va degaja şi în sud-est şi centru, iar noaptea în majoritatea zonelor, mai puţin în extremitatea vesticã. Va ninge slab, cu precãdere în prima parte a intervalului, în Oltenia, şi în Carpaţii Meridionali, pe areale mici în Muntenia, vestul Moldovei şi în zona Carpaţilor Orientali şi posibil izolat şi în Dobrogea. Local în Transilvania şi în Carpaţii Occidentali vor fi precipitaţii mixte, iar în Banat, Crişana şi pe alocuri în Maramureş va ploua. Pe suprafeţe mici vor fi depuneri de polei, iar mai ales în vest se va forma ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului (40...60 km/h) şi în zona montanã aferentã (70...80 km/h), precum şi pe litoral şi trecãtor în Muntenia. Presiunea atmosferică va fi în creştere.
Vremea de mâine 16 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va avea înnorãri şi spre sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea de ninsoare slabã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de -4...-3 grade.
Vremea se va rãci, iar noaptea va fi ger. Pe parcursul zilei cerul va fi noros şi va ninge slab, apoi treptat se va degaja. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de -3...-2 grade, iar cea minimã de -12...-10 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.
În Cluj, vom avea parte de ploaie amestecată cu ninsoare dimineaţă. Maxima zilei va fi de 2 grade. Probabilitatea de precipitaţii este de 70%.
Vremea de mâine 16 ianuarie la munte
Cerul va avea înnorãri temporare şi local se vor semnala precipitaţii. În Carpaţii Meridionali şi pe areale mici în Carpaţii Orientali va ninge, iar în Carpaţii Occidentali vor fi precipitaţii mixte şi izolat se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri noaptea, în Munţii Banatului cu viteze de 70...80 km/h. Valorile termice diurne nu vor avea variaţii semnificative faţã de ziua precedentã, dar pe parcursul nopţii vor fi în scãdere şi local vor caracteriza o vreme geroasã.
