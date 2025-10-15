Vremea se răceşte uşor în următoarele ore, mai ales în regiunile nordice şi centrale, unde dimineţile vor fi reci şi local se va forma brumă. În restul ţării, valorile termice vor fi apropiate de mediile obişnuite pentru mijlocul lunii octombrie.

Vremea de mâine 16 octombrie. Ploi slabe la munte şi maxime de până la 19 grade

La noapte, vremea se răceşte semnificativ, mai ales în jumătatea de nord a ţării, unde valorile termice vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. În restul regiunilor, temperaturile se vor menţine apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi în general variabil, cu unele înnorări şi ploi slabe, izolat, în zonele montane şi în sudul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Minimele nopţii vor coborî până la -2 grade Celsius, iar în depresiunile din estul Carpaţilor Orientali se vor înregistra chiar şi -4 grade. Pe litoral, valorile termice vor fi mai ridicate, ajungând la 10...11 grade. Pe alocuri se va forma ceaţă, în special în sud şi est, iar în nordul şi centrul ţării este posibilă burniţă pe spaţii restrânse.

Vremea de mâine 16 octombrie în ţară

Vremea va fi în general plăcută, însă mai rece decât ar fi normal pentru jumătatea lunii octombrie, mai ales dimineaţa şi noaptea, în regiunile nordice şi centrale. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare şi ploi slabe, izolat, în sudul ţării şi la munte. La altitudini mari, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu uşoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi în creştere faţă de ziua precedentă, mai ales în sud, şi se vor încadra între 11 şi 19 grade Celsius. Minimele nopţii vor varia între -4 grade, în depresiunile din estul Transilvaniei, şi 10...12 grade pe litoral. Pe arii restrânse, în special dimineaţa şi noaptea, se va forma ceaţă, iar în nordul şi centrul ţării se va depune brumă.

Vremea de mâine 16 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se anunţă în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, uşor mai ridicată faţă de ziua precedentă, va atinge 16...17 grade Celsius, în timp ce minima nopţii va coborî până la 4...6 grade.

La Cluj, valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât în ziua anterioară, cu o maximă în jur de 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar ploi nu sunt aşteptate pe parcursul zilei de joi.

Vremea de mâine 16 octombrie la munte

La munte, vremea va fi în general variabilă, cu unele înnorări şi ploi slabe izolate pe parcursul zilei. La altitudini mari, precipitaţiile vor fi mixte, sub formă de ploaie şi lapoviţă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări uşoare în anumite zone montane. Dimineaţa şi noaptea, local, se va forma ceaţă, iar în nordul şi centrul masivelor montane este posibilă brumă pe arii restrânse.

