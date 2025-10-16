Vremea se menține rece în nordul și centrul țării, unde sunt așteptate temperaturi negative și brumă, dar joi, 17 octombrie, condițiile meteo se schimbă. Ploile se vor extinde treptat în sud-vest și sud, iar valorile termice vor fi mai blânde decât în zilele precedente.

Vremea de mâine 17 octombrie. Temperaturile urcă ușor, dar ploile se extind în sud și vest

La noapte, vremea va fi rece în nordul și centrul țării, unde se vor înregistra valori negative și se va forma brumă pe arii extinse. Cerul va fi variabil, iar spre dimineață vor apărea nori joși, în special în sud-estul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime vor coborî până la -5 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor fi cuprinse între 10 și 12 grade Celsius. Pe spații restrânse se va semnala ceață, mai ales în Transilvania și Moldova, unde vizibilitatea va fi temporar redusă.

Vremea de mâine 17 octombrie în ţară

Cerul va fi variabil, însă pe parcursul zilei sunt așteptate înnorări și ploi care se vor extinde treptat în Oltenia și în sudul Banatului, iar spre seară și în vestul Munteniei. Pe timpul nopții, norii vor acoperi cea mai mare parte a țării, iar ploile se vor extinde pe arii relativ extinse în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, local în sudul Moldovei și Transilvania, iar izolat în Crișana. La munte, la altitudini mari, se vor semnala precipitații mixte, iar în sud-vestul țării și în zonele deluroase din Subcarpații de Sud, se vor acumula cantități de apă de aproximativ 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte, dar și în sudul Banatului și sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade Celsius, iar minimele, mai ridicate decât în nopțile precedente, se vor situa între 3 și 11 grade Celsius. Dimineața, pe arii restrânse, se va forma ceață, în special în zonele joase din sud și centru.

Vremea de mâine 17 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi mai caldă decât în zilele precedente, iar valorile termice se vor apropia de normele climatologice ale perioadei. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă spre seară și noaptea se va înnora treptat, iar temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 18 - 19 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorilor de 9 - 10 grade Celsius.

La Cluj, ziua de joi aduce o ușoară încălzire față de ziua anterioară. Temperaturile maxime vor urca până la 13 grade Celsius, iar cerul va fi variabil pe tot parcursul zilei. Nu sunt așteptate ploi, iar vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 17 octombrie la munte

Vremea de mâine va fi instabilă în zonele montane. La altitudini mari, sunt așteptate precipitații mixte, iar în regiunile din sud-vestul țării și pe dealurile subcarpatice din sud, izolat se vor acumula cantități de apă de aproximativ 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe creste, unde rafalele vor fi mai resimțite.

