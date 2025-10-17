Ploi slabe sunt așteptate în sudul, centrul și nordul țării, iar la munte precipitațiile se vor transforma în ninsori. Temperaturile vor fi mai scăzute, cu valori maxime între 10 și 18 grade Celsius.

Vremea de mâine 18 octombrie. Ninsori la altitudini mari și ploi în jumătate de țară

La noapte, norii se vor aduna treptat în regiunile sud-vestice, sudice și centrale, unde va ploua local. În restul țării, cerul va avea înnorări trecătoare, iar ploile vor apărea doar izolat. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate precipitații mixte, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe creste. Temperaturile minime vor fi mai ridicate decât în nopțile precedente și se vor situa, în general, între 3 și 11 grade Celsius.

Vremea de mâine 18 octombrie în ţară

Cerul va fi mai mult noros în nordul, centrul și sudul țării, unde vor fi ploi slabe, temporare. În restul regiunilor, ploile se vor semnala doar pe arii restrânse. Pe timpul nopții, nebulozitatea va persista în special în zonele centrale și sud-estice, unde local va continua să plouă, în timp ce în celelalte regiuni cerul va deveni variabil. La munte sunt așteptate ploi, iar la altitudini de peste 1.500 de metri, acestea se vor transforma în precipitații mixte pe parcursul zilei și în ninsori noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în zona montană și, pe alocuri, spre seară și în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, iar cele minime se vor situa, în general, între 1 și 10 grade.

Vremea de mâine 18 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În București, vremea va fi ușor mai rece față de ziua anterioară. Cerul va rămâne mai mult acoperit pe parcursul zilei, iar temporar vor fi posibile ploi slabe. Spre seară și în timpul nopții, norii se vor risipi treptat. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 16 grade Celsius, iar minima se va situa între 6 și 8 grade.

La Cluj, vremea de mâine va fi asemănătoare cu cea din ultimele 24 de ore. Temperaturile maxime vor atinge în jur de 12 grade Celsius, iar cerul va fi variabil. Nu sunt așteptate ploi în cursul zilei de vineri.

Vremea de mâine 18 octombrie la munte

La munte, vremea va fi instabilă. Pe parcursul zilei sunt așteptate ploi, iar la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Noaptea, acestea se vor transforma treptat în ninsori. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în zona montană.

