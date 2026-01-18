Vremea de mâine 19 ianuarie. Ger şi frig în toată ţara. Maxime, între -10 şi 0 grade

Vremea va rămâne foarte rece, cu ger dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 şi 0 grade, iar cele minime între -21 şi -5 grade.

La noapte, vremea va fi geroasã în cea mai mare parte a ţãrii. Cerul va fi mai mult noros în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, pe vãi şi în depresiuni în Transilvania, precum şi în zona de câmpie a Crişanei, regiuni în care izolat va ninge slab. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, pe arii restrânse cu unele intensificãri în nord-estul Munteniei, în sudul Banatului şi al Moldovei şi în Dobrogea, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între -20 şi -8 grade. Pe alocuri va fi ceaţã cu depunere de chiciurã, cu precãdere în vest şi în centru.

Vremea de mâine 19 ianuarie în ţară

Vremea se va menţine deosebit de rece, geroasã dimineaţa şi noaptea în majoritatea zonelor, iar în nordul Moldovei, pe vãile şi depresiunile din Transilvania şi pe parcursul zilei. Cerul va fi senin la munte şi în dealurile subcarpatice, iar în rest, local se va semnala nebulozitate joasã stratiformã şi pe arii restrânse ceaţã asociatã cu depuneri de chiciurã. La începutul intervalului în regiunile sudice, izolat şi trecãtor vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu uşoare intensificãri în sudul Banatului şi pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 şi 0 grade, iar cele minime între -21 şi -5 grade. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori foarte ridicate (câmp intens anticiclonic).

Vremea de mâine 19 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, vremea va fi geroasã. Cerul va avea înnorãri şi trecãtor vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de -10...-9 grade.

Vremea se va menţine deosebit de rece, geroasã dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de -5...-4 grade, iar cea minimã va fi de -13...-10 grade. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori foarte ridicate.

În Cluj, vremea va fi în continuare extrem de rece cu minime şi de - 13 grade.

Vremea de mâine 19 ianuarie la munte

Vremea se va menţine deosebit de rece, geroasã dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi mai mult senin, dar pe vãi şi în depresiuni, pe arii restrânse va fi nebulozitate joasã şi ceaţã, asociatã cu depunere de chiciurã. Vântul va sufla slab şi moderat.

