Vremea de mâine 21 august. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Caniculă în sud-vest

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 21 august în Bucureşti şi în Cluj

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 14...17 grade.

Vremea va deveni canicularã, condiţii în care disconfortul termic va fi în creştere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã, în creştere faţã de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimã va fi de 16...19 grade.

Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, maxima zilei ajungând la 29 de grade.