Vremea de mâine 21 august. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Caniculă în sud-vest

Vremea continuă să fie caldă, cu temperaturo caniculare în sud-vestul ţării. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 şi 23 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 21 august. 

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 15:00
Vremea de mâine 21 august. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Caniculă în sud-vest

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorãri şi condiţii pentru averse izolate în extremitatea de nord-vest a teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 şi 22 de grade, mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 6 grade.

Vremea de mâine 21 august în ţară

Vremea va fi cãlduroasã, iar în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei, precum şi în sud-vestul Dobrogei va fi caniculã, disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Cu precãdere seara şi noaptea, în vest, nord şi parţial în centru, gradul de instabilitate atmosfericã va fi în creştere şi vor fi înnorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice şi izolat grindinã. Cantitãţile de apã vor depãşi pe arii restrânse 20...25 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil spre senin, iar fenomene specifice instabilitãţii atmosferice vor fi pe arii restrânse. Vântul va avea intensificãri la munte, mai ales pe creste, precum şi în extremitatea de sud-est a ţãrii, dar de scurtã duratã şi în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 şi 23 de grade, uşor mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 9 grade. În special noaptea, pe areale mici se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

Vremea de mâine 21 august în Bucureşti şi în Cluj

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 14...17 grade.

Vremea va deveni canicularã, condiţii în care disconfortul termic va fi în creştere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã, în creştere faţã de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimã va fi de 16...19 grade. 

Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, maxima zilei ajungând la 29 de grade.

Vremea de mâine 21 august pe litoral

Vremea va fi caldã, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificãri dupã-amiaza şi noaptea, cu rafale în general de 45 - 55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 şi 31 de grade, iar cele minime se vor situa între 20 şi 23 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 21 şi 25 de grade.

Vremea de mâine 21 august la munte

Valorile termice vor continua sã creascã, astfel încât vor caracteriza o vreme caldã. Cu precãdere seara şi noaptea, în Carpaţii Occidentali şi în nordul Carpaţilor Orientali, gradul de instabilitate atmosfericã va fi în creştere şi vor fi înnorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice şi izolat grindinã. Cantitãţile de apã vor depãşi pe arii restrânse 20...25 l/mp. În restul masivelor, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilitãţii se vor semnala doar izolat. Vântul va avea intensificãri, mai ales pe creste, dar de scurtã duratã şi în timpul ploilor.

