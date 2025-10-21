Vremea de mâine 22 octombrie. Maxime de până la 21 de grade şi ploi izolate în vestul și nord-vestul țării

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În București, procesul de încălzire a vremii va continua. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile se vor menține plăcute pentru această perioadă: maxima va atinge 19-20 de grade, iar minima va coborî la 6–8 grade. În a doua parte a nopții, se va forma ceață în anumite zone ale Capitalei.

În Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă. Temperaturile maxime vor ajunge la 14 grade, iar cerul va rămâne parțial senin. Ploile vor ocoli zona, potrivit meteorologilor.