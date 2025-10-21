Vremea de mâine 22 octombrie. Maxime de până la 21 de grade şi ploi izolate în vestul și nord-vestul țării
Vremea continuă să se încălzească ușor în toată țara, însă norii și ceața nu dispar complet din peisaj. Maximele vor urca până la 21 de grade, iar ploile vor fi slabe și izolate, mai ales în vest și nord-vest.
Noaptea aduce un cer variabil în cea mai mare parte a țării, cu înnorări temporare în Banat, Crișana și Maramureș, unde izolat sunt posibile ploi slabe și trecătoare. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile minime vor fi în creștere față de noaptea precedentă, variind între -3...-2 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și până la 11 grade în zonele deluroase din vest și pe litoral. Pe parcursul nopții, ceața își va face apariția în mai multe regiuni - local în sudul, estul și centrul țării și izolat în rest.
Vremea de mâine 22 octombrie în ţară
Vremea va continua să se încălzească ușor în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros, iar ploi slabe și trecătoare sunt posibile izolat în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, iar spre noapte, pe alocuri și în Oltenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare de până la 40…45 km/h în Banat și în Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar minimele vor coborî până la 0 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei, ajungând la 13 grade pe litoral și în zonele deluroase din Banat. Ceața își va face apariția dimineața și noaptea, local în sud, centru și est, iar izolat și în restul țării. Pe alocuri, ceața va fi însoțită de burniță.
Vremea de mâine 22 octombrie în Bucureşti şi Cluj
În București, procesul de încălzire a vremii va continua. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile se vor menține plăcute pentru această perioadă: maxima va atinge 19-20 de grade, iar minima va coborî la 6–8 grade. În a doua parte a nopții, se va forma ceață în anumite zone ale Capitalei.
În Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă. Temperaturile maxime vor ajunge la 14 grade, iar cerul va rămâne parțial senin. Ploile vor ocoli zona, potrivit meteorologilor.
Vremea de mâine 22 octombrie la munte
La munte, vremea se menține relativ calmă, însă cerul va fi temporar noros, iar izolat și trecător sunt posibile ploi slabe în masivele din Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu intensificări ușoare în zonele montane din Banat și Moldova.
