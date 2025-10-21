Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 22 octombrie. Maxime de până la 21 de grade şi ploi izolate în vestul și nord-vestul țării

Vremea continuă să se încălzească ușor în toată țara, însă norii și ceața nu dispar complet din peisaj. Maximele vor urca până la 21 de grade, iar ploile vor fi slabe și izolate, mai ales în vest și nord-vest.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 17:04
Vremea de mâine 22 octombrie. Maxime de până la 21 de grade şi ploi izolate în vestul și nord-vestul țării Harta temperaturi România Galerie (4)

Noaptea aduce un cer variabil în cea mai mare parte a țării, cu înnorări temporare în Banat, Crișana și Maramureș, unde izolat sunt posibile ploi slabe și trecătoare. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile minime vor fi în creștere față de noaptea precedentă, variind între -3...-2 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și până la 11 grade în zonele deluroase din vest și pe litoral. Pe parcursul nopții, ceața își va face apariția în mai multe regiuni - local în sudul, estul și centrul țării și izolat în rest.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 octombrie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Vremea va continua să se încălzească ușor în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros, iar ploi slabe și trecătoare sunt posibile izolat în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, iar spre noapte, pe alocuri și în Oltenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare de până la 40…45 km/h în Banat și în Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar minimele vor coborî până la 0 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei, ajungând la 13 grade pe litoral și în zonele deluroase din Banat. Ceața își va face apariția dimineața și noaptea, local în sud, centru și est, iar izolat și în restul țării. Pe alocuri, ceața va fi însoțită de burniță.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În București, procesul de încălzire a vremii va continua. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile se vor menține plăcute pentru această perioadă: maxima va atinge 19-20 de grade, iar minima va coborî la 6–8 grade. În a doua parte a nopții, se va forma ceață în anumite zone ale Capitalei.

În Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă. Temperaturile maxime vor ajunge la 14 grade, iar cerul va rămâne parțial senin. Ploile vor ocoli zona, potrivit meteorologilor.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 octombrie la munte

La munte, vremea se menține relativ calmă, însă cerul va fi temporar noros, iar izolat și trecător sunt posibile ploi slabe în masivele din Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu intensificări ușoare în zonele montane din Banat și Moldova.

Harta temperaturi România

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 22 octombrie. Maxime de până la 21 de grade şi ploi izolate în vestul și nord-vestul țării