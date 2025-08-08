Vremea de mâine 9 august. Canicula pune stăpânire pe întreaga ţară. Maxime, între 30 şi 37 de grade
Vremea se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării, local va fi canicularã. Maximele se vor încadra între 30 şi 37 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 9 august.
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor situa de la 7...8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali pânã la 22 de grade în Dealurile de Vest. Izolat vor fi condiţii de ceaţã, mai ales în depresiuni.
Vremea de mâine 9 august în ţară
Vremea va fi cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, canicularã în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, unde disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge sau va depãşi uşor pragul critic de 80 de unitãţi şi local noaptea va fi tropicalã. Cerul va fi variabil în nord-estul ţãrii şi la munte şi mai mult senin în restul zonelor. În nordul Carpaţilor Orientali dupã-amiaza vor fi condiţii pentru ploi de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10...11 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 22...24 de grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. În a doua parte a nopţii, în special în depresiuni, izolat se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în creştere în partea de est, iar în rest va fi uşor variabilã.
Vremea de mâine 9 august în Bucureşti şi în Cluj
Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 16...19 grade.
Vremea va deveni canicularã, disconfortul termic va creşte, iar indicele temperaturã-umezeala (ITU) va atinge şi depãşi uşor pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi mai mult senin şi vântul slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimã va fi de 18...21 de grade, caracterizând o noapte tropicalã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 9 august pe litoral
Valorile termice vor creşte, iar vremea va deveni cãlduroasã în cea mai mare parte a zonei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 şi 32 de grade, iar cele minime se vor încadra între 20 şi 23 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori de 24...26 de grade.
Vremea de mâine 9 august la munte
Vremea va fi predominant frumoasã şi va continua sã se încãlzeascã. Cerul va fi variabil, iar în nordul Carpaţilor Orientali, dupã-amiaza, vor fi condiţii pentru ploi de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat.
