Vremea de mâine 9 august. Canicula pune stăpânire pe întreaga ţară. Maxime, între 30 şi 37 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 9 august în ţară

Vremea va fi cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, canicularã în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, unde disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge sau va depãşi uşor pragul critic de 80 de unitãţi şi local noaptea va fi tropicalã. Cerul va fi variabil în nord-estul ţãrii şi la munte şi mai mult senin în restul zonelor. În nordul Carpaţilor Orientali dupã-amiaza vor fi condiţii pentru ploi de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10...11 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 22...24 de grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. În a doua parte a nopţii, în special în depresiuni, izolat se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în creştere în partea de est, iar în rest va fi uşor variabilã.