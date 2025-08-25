A nins în România, chiar dacă e sfârșit de august. Ziua a venit cu un record: cea mai friguroasă dimineață de 25 august din ultimele cinci decenii.

De la tricouri cu mânecă scurtă, românii au trecut peste noapte la jachete. Cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc, unde termometrele au coborât până la -1,7 grade Celsius, foarte aproape de recordul absolut al lunii august.

Iar în munții Rodnei, la peste 2.000 de metri altitudine, a și nins. Turiștii aflați în drumeție nu au ratat ocazia să surprindă imaginile rare: fulgi de zăpadă în mijlocul verii.

Specialiştii îi sfătuiesc pe cei care urcă la altitudini mari să fie mereu pregătiți pentru astfel de schimbări bruște de vreme. La munte, spun meteorologii, vara și iarna pot face schimb de roluri într-o clipă.

