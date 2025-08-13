Legea pensiilor private intră în dezbatere publică, după un val de critici. Autoritătea de Supraveghere Financiară organizează discuții la Parlament, în timp ce experții susțin că proiectul servește intereselor administratorilor, nu pensionarilor.

Sunt mai multe propuneri care vor fi luate în discuție. Principala ar fi aceea ca, măcar în cazurile medicale, oamenii să poată retrage integral banii în momentul pensionării, vorbind aici despre fondurile din pilonii II și III. De asemenea, dacă rămâne valabil acel procent de 25%, atunci măcar banii să fie scutiți de taxe și impozite.

Legea pensiilor, în dezbatere publică după un val de critici

În prezent, se plătește atât impozit pe venit, cât și contribuție la sănătate, iar în cazul pilonului III există chiar o dublă taxare pentru aceste contribuții la sănătate.

Un alt aspect care se va discuta în ședința de azi este existența unor brokeri care să le explice oamenilor opțiunile și să le furnizeze mai multe oferte pentru retragerea banilor. Profitul ar trebui să fie încasat de pensionari anual, și nu la sfârșitul perioadei, așa cum s-a procedat până acum.

Această situație a fost aspru criticată de oameni, care spun că perioada este mult prea mare și se tem că nu vor mai apuca să își primească vreodată banii.

