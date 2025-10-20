L’Oréal cumpără, pentru patru miliarde de euro, divizia de beauty a Kering. Gigantul de lux are datorii mari

L’Oréal cumpără, pentru patru miliarde de euro, divizia de cosmetice a Kering, care include branduri de lux precum Gucci, Creed, Bottega Veneta și Balenciaga. Noul CEO al companiei, Luca de Meo, speră ca prin această decizie să redreseze gigantul francez din industria luxului, aflat sub presiunea unor datorii mari, și să se concentreze pe activitatea principală: cea de fashion.

Grupul Kering, care deține branduri de modă precum Gucci, a anunțat duminică într-un comunicat comun cu L’Oréal că obiectivul tranzacției este "accelerarea creșterii", relatează Bloomberg. Valoarea tranzacţiei este estimată la 4 miliarde de euro (4,7 miliarde de dolari).

Kering a lansat divizia sa de beauty (n.r. cosmetice) în 2023, când a achiziționat brandul de parfumuri de lux Creed pentru aproximativ 3,5 miliarde de euro. Decizia făcea parte dintr-o strategie de extindere în acest segment. Însă, între timp, compania s-a lovit de alte provocări urgente.

În baza acordului, L'Oréal, cel mai mare jucător global dedicat cosmeticelor și produselor de înfrumusețare, va prelua linia de parfumuri Creed, precum și drepturile exclusive, pe o perioadă de 50 de ani, de a dezvolta produse sub brandurile Kering, Bottega Veneta și Balenciaga, potrivit Reuters.

Articolul continuă după reclamă

"Vom accelera dezvoltarea parfumurilor și cosmeticelor pentru mărcile noastre de top, ceea ce le va permite să atingă o scară adecvată în această categorie și să-și valorifice potențialul uriaș pe termen lung", a declarat Luca de Meo, în comunicat.

Aceasta este prima decizie strategică a lui de Meo, care a preluat oficial funcția în septembrie. Vânzările Kering au fost afectate în China, în special cele ale Gucci, din cauza cererii reduse, iar compania este amenințată și de tarife mai mari din partea SUA.

În plus, datoriile ridicate ale grupului au generat îngrijorări în rândul investitorilor. La sfârșitul lunii iunie datoriile grupului ajunseseră la 9,5 miliarde de euro, la care se adaugă alte 6 miliarde din contracte de leasing pe termen lung. Luca de Meo, care l-a înlocuit pe François-Henri Pinault, urmează să își prezinte viziunea strategică în primăvara viitoare. Familia Pinault rămâne acționarul majoritar al Kering, deținând 42% din acțiuni și 59% din drepturile de vot.

Controlat de familia miliardarului Pinault, grupul Kering s-a chinuit să țină pasul cu rivalii mult mai puternici de la grupurile LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) și Hermes. Kering a încercat fără succes să revitalizeze marca italiană Gucci, care reprezintă aproximativ două treimi din profitul său. Anul trecut, decalajul dintre Kering şi celelalte două rivale din Franţa a crescut, în loc să scadă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰