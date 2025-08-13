După valul de nemulţumiri, chiar în aceste momente, are loc şi prima dezbatere publică pe controversata retragere a banilor din fondurile de pensii private. Legea cu impact major pentru 9 milioane de viitori pensionari a primit deja critici dure. Sindicaliştii au propus ca aceasta să trateze distinct pensiile din pilonul 2 de cele din pilonul 3, iar comisioanele în cazul furnizorilor de plată să fie mai mici.

Cei mai mulţi dintre viitorii pensionari vor primi, odată ce îndeplinesc vârsta standard de pensionare, o tranşă lunară în valoare de 1.281 de lei, altfel spus, suma pe care ar primi-o şi cei din sistemul public, pensia minimă din sistemul de stat. Sindicaliştii propun să nu mai fie această sumă fixă a pensiei private, si să existe o sumă minimă, iar pensionarul să poată decide cât vrea să primească lună de lună din Pilonul II sau din Pilonul III.

În ce condiţii ar putea fi retrasă întreaga sumă

Pe de altă parte, acest proiect vine şi cu o noutate. Pensia viageră, tranşe lunare primite până la deces, o alternativă a sistemului public de pensie, însă spun sindicaliştii că în acest caz banii sunt reinvestiţi în instrumente cu risc ridicat, spre exemplu la bursă şi ar trebui să existe anumite limite, astfel încât banii românilor să nu fie pierduţi. S-a discutat şi despre acel procent, acel comision de 0.05% pentru furnizorii de plată, iar sindicaliştii spun că este unul mult prea mare. Pe de altă parte, o problemă semnalată în spaţiul public este şi acea limită de retragere a banilor, 25% din suma totală, în contextul în care, în acest moment românii pot retrage toată suma din Piloanele II şi III.

Aşadar, specialiştii propun ca în acest caz să existe un procent de 100%, mai ales pentru cazurile medicale. Este o primă dezbatere publică, organizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Palatul Parlamentului, au participat atât reprezentanţii Miisterului Muncii şi ai asociaţiilor de profil ai Consiliului Economic şi Social şi al Blocului Naţional Sindical, însă presa nu a avut acces la aceste discuţii.

Săptămâna viitoare va avea loc o discuţie mai amplă şi rămâne de văzut când va fi adoptat în şedinţa de guvern acest proiect controversat, care a stârnit un val de critici atât din partea viitorilor pensionari, cât şi din partea specialiştilor. Cert este că aceste prevederi vor intra în vigoare la un an de la publicarea acestui proiect în Monitorul Oficial.

