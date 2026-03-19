Nu toţi cei plecaţi din ţară vor reveni acasă de acest Paşte. S-a scumpit drumul. Asta nu înseamnă, însă, că nu vor petrece Învierea româneşte. Zilele acestea, preparatele tradiționale, de la carne de miel și cârnați, la slănină, ouă și brânză, sunt ambalate și pregătite să plece peste granițe. Deși prețul este mai ridicat decât anul trecut, bucatele autentice nu vor lipsi de pe masa de sărbătoare. Băcăniile au deschis listele de comenzi, primii clienți nu au întârziat să apară.

Se apropie Paştele, iar în băcănii este forfotă mare.

"Pachetul conține preparate făcute de noi, în carmangeria noastră. Sunt nouă produse, de la ceafă și cotlet de porc, cârnați măcelărești, slăninuță", a afirmat Georgiana Păstrăv, administrator de băcănie.

Pachetul cu bunătăți din băcănii mai poate fi completat și cu produse specifice: drob, pască sau cozonac. Bineînțeles, și prețul crește pe măsura poftei. La cei 300 de lei cât costă coșul standard mai adăugăm 60 de lei/kg de drob de miel, 85 de lei cozonacul și 90 de lei pasca cu brânză și stafide.

"Două pachete pleacă acum la Liverpool. Am un client care a cerut extra cinci kilograme de mălai", a spus un şofer.

Plecat din România de un deceniu, Doru Chetariu trăiește în Norvegia. Dorul de casă şi-l mai alină comandând online pachete cu produse tradiționale.

Doru Chetariu: În mare parte produsele de carmănegrie. Cu toate produsele astea noi am crescut, e o întoarcere în copilărie

Reporter: Vă este dor de gustul de acasă?

Doru Chetariu: Tot timpul ne este dor, nu numai mie, la toți care sunt plecați.

"Avem undeva la 12, pleacă în UK, Scoția, Irlanda. Pachetele le-am pregătit noaptea trecută. Comenzile le-am primit săptămâna trecută. Deja am început să luăm comenzi de Paște pentru că o să fie o perioadă foarte aglomerată", a afirmat Constantin Popescu, antreprenor.

Preparatele tradiționale sunt gata de drum: următoarea comandă e un coş cu de toate, pentru un român din Londra.

