Preţul unui bitcoin astăzi, joi 13 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 13 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 13.11.2025 , 12:29
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 13 noiembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 103.103 dolari sau 88.998 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 105.200 dolari sau 90.808 euro.

Nivelul atins la momentul actual este mai ridicat decât nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 101.142 dolari sau 86.907 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

