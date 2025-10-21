Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 21 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 21 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 11:10
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 21 octombrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 21 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 108.165 dolari sau 92.722 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 111.611 dolari sau 95.706 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 113.079 dolari sau 96.948 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 21 octombrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 21 octombrie 2025