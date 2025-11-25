Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 25 noiembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 25 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 87.053 dolari sau 75.518 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 89.195 dolari sau 77.377 euro.

Nivelul atins la momentul actual este încă departe de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 92.818 dolari sau 80.629 euro.

