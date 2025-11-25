Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 25 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 25 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 12:17
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 25 noiembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 25 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 87.053 dolari sau 75.518 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 89.195 dolari sau 77.377 euro.

Nivelul atins la momentul actual este încă departe de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 92.818 dolari sau 80.629 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 25 noiembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. &#8220;Vreau să vând o fabrică&#8230;&#8221;
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac
Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol
Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 25 noiembrie 2025