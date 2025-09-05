Antena Meniu Search
România, în topul creşterilor salariale din regiune. Cum se compară cu restul ţărilor

Creșterile salariului minim au depășit inflația în Europa Centrală și de Est (ECE), arată un raport de cercetare al Erste Bank.

Cele mai mari creșteri au fost în Croația, Polonia, România și Serbia, de 70%-80%, față de 2021. Potrivit datelor Eurostat, salariul minim nominal în România a ajuns la 814 euro în 2025, în timp ce salariul minim ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPS) în România este de 1340 PPS, adică al treilea la nivel ECE.

"Datele publicate recent arată că, în termeni nominali (euro), salariul minim a fost cel mai ridicat în Slovenia (1278 în 2025), urmată de Polonia. Numai în aceste două țări din regiune, salariul minim depășește 1000 euro în acest an. Cel mai mic salariu minim se înregistrează în Serbia (618 euro)", spune raportul de cercetare Erste Bank, citat de economica.net.

"În Croația, Polonia, România și Serbia, salariul minim a crescut între 70 % și 80 % din 2021, în timp ce variația cumulată a inflației globale a fost de două ori mai mică (între 30% și 35%). Trebuie remarcat faptul că, în țările cu curs de schimb flotant, evoluția monedei poate afecta în plus salariul minim în euro", concluzionează raportul.

