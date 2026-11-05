România, pe locul 3 în UE la scumpirea alimentelor. Singurele ţări în care preţurile au scăzut

România este pe locul al treilea în UE la scumpirea alimentelor. În alte ţări europene, cele mai mari creşteri se văd la fructe şi legume. În Franţa, de exemplu, produsele proaspete s-au scumpit cu 8%, iar în sudul Italiei, problemele de aprovizionare au lăsat rafturile magazinelor aproape goale.

Timp de două săptămâni, șoferii de camioane au blocat drumuri și porturi din sudul Italiei, protestând faţă de prețul motorinei. Activitatea depozitelor a fost afectată, iar magazinele din regiunile Campania, Puglia și Calabria au rămas fără carne, lapte proaspăt, fructe și apă îmbuteliată. În unele magazine mici, rafturile s-au golit în doar o zi, scrie Euronews.

În octombrie, alimentele neprocesate din Italia s-au scumpit cu 7,5% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor preliminare ale Institutului Național de Statistică (Istat). În septembrie, creșterea era de 5,5%. Și coșul obișnuit de cumpărături, care include alimente, produse de uz casnic și de îngrijire personală, s-a scumpit cu 2,5%, față de 1,5% în luna precedentă.

Cele mai mari scumpiri

Italia este un caz extrem, însă situația arată o tendință care se conturează în toată Europa: după o perioadă de relativă stabilitate, cumpărăturile săptămânale încep să coste din nou mai mult.

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Inflația în zona euro a ajuns la 4% în octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, potrivit datelor preliminare publicate miercuri de Eurostat. Principalul motiv este creșterea prețurilor la energie. Carburanții, electricitatea și încălzirea costă cu 20,8% mai mult decât în urmă cu un an.

În comparație, alimentele s-au scumpit într-un ritm mult mai lent. În zona euro, prețurile alimentelor, alcoolului și tutunului au crescut cu 1,6% în octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivelul întregii UE, alimentele și băuturile non-alcoolice erau cu doar 0,6% mai scumpe în septembrie, ultima lună pentru care există date complete din toate statele membre.

Situația se schimbă însă când sunt analizate separat produsele. Alimentele procesate, alcoolul și tutunul s-au scumpit cu doar 0,5% în octombrie, în timp ce produsele neprocesate, precum fructele, legumele, carnea și peștele, au avut o creștere de 4,6%. În august, scumpirea era de 2,7%.

Explicația ține și de costurile necesare pentru producerea și transportul alimentelor. Tractoarele funcționează cu motorină, serele au nevoie de încălzire, iar produsele ajung în magazine, de cele mai multe ori, cu ajutorul camioanelor.

România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri la alimente

În marile economii europene, diferențele dintre prețurile alimentelor procesate și cele proaspete sunt tot mai vizibile. În Franța, prețurile alimentelor au crescut cu 1,2% în octombrie. Produsele proaspete s-au scumpit însă cu 8% față de aceeași lună a anului trecut, chiar dacă ritmul este mai mic decât în septembrie, când creșterea era de 9,5%.

În Germania, alimentele erau cu doar 0,4% mai scumpe, în timp ce în Portugalia prețurile produselor neprocesate au crescut cu 3,7%. În Spania, alimentele au continuat să se scumpească în octombrie, însă într-un ritm mai lent decât în urmă cu un an.

Cele mai recente date care permit o comparație între toate statele UE sunt cele din septembrie. Potrivit acestora, România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor alimentelor și băuturilor non-alcoolice, cu un avans de 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Cipru, unde prețurile au crescut cu 4%. Urmează Spania, cu 2,7%, România, cu 2,6%, Malta, cu 2,5%, și Portugalia, cu 2,4%. În afara Uniunii Europene, situația este și mai dificilă în Turcia, unde alimentele s-au scumpit cu 27,6% într-un singur an.

În 14 țări din UE, alimentele s-au ieftinit

Nu toate statele europene se confruntă însă cu scumpiri. În 14 dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene, alimentele și băuturile non-alcoolice erau mai ieftine în septembrie decât în urmă cu un an.

Cea mai mare scădere a fost în Suedia, unde prețurile au coborât cu 6,3%. Evoluția vine după ce guvernul a redus la jumătate TVA-ul la alimente, de la 12% la 6%, începând cu 1 aprilie. Măsura va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2027.

Scăderi de prețuri au fost înregistrate și în Letonia, Ungaria și Cehia, unde alimentele s-au ieftinit cu procente cuprinse între 3,8% și 4,8%.