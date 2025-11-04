Antena Meniu Search
România, pe primul loc în UE la exportul de cereale. Performanțe istorice şi în comerțul cu animale vii

România continuă să fie principalul exportator de cereale din Uniunea Europeană în primul trimestru al anului comercial 2025-2026 și marchează performanțe istorice în zootehnie, cu încasări de aproape 500 de milioane de euro din vânzarea de animale vii în primele zece luni ale anului, a declarat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 12:07
"Așezăm România unde îi este locul în Uniunea Europeană! Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană - Agridata Europa, România a atins anul acesta performanțe istorice: Locul 1 la exportul de cereale; Exporturi record, de aproape o jumătate de miliard de euro, în primele 10 luni ale anului 2025, pentru animale vii: 210 milioane euro - ovine; 150 milioane euro - bovine; 100 milioane euro - păsări. Mă înclin în fața fermierilor și producătorilor români! Agricultura este cea mai mare bogăție a României!", a transmis Barbu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, România își consolidează poziția de lider în agricultura europeană, atingând în 2025 performanțe istorice în exporturile de cereale și animale vii către piețele din afara Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană - Agridata Europa. Astfel, România ocupă locul 1 în Uniunea Europeană la exportul de cereale, poziție menținută și în primul trimestru al anului comercial 2025/2026 (1 iulie 2025 - 30 iunie 2026), confirmând potențialul competitiv al agriculturii românești.

Aceste rezultate confirmă eficiența măsurilor adoptate în ultimii doi ani și jumătate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reformarea sistemului de subvenții, introducerea de scheme de ajutor de stat dedicate zootehniei și direcționarea fondurilor europene către investiții în ferme, procesare și bunăstarea animalelor.

"România își dovedește potențialul agricol și capacitatea de a deveni un furnizor de încredere pentru piețele internaționale. Fermierii români, sprijiniți prin subvenții și programe de investiții, au reușit să atingă performanțe istorice și să ducă produsele românești acolo unde le este locul - în topul Uniunii Europene", a declarat ministrul Florin Barbu, citat în comunicat.

Prin Planul Strategic 2023-2027 și măsurile de sprijin adoptate, MADR a pus la dispoziția sectorului zootehnic și vegetal: peste 3 miliarde de euro pentru investiții în ferme zootehnice, unități de procesare și irigații; scheme de sprijin cuplat și ajutoare naționale tranzitorii adaptate fiecărui sector - ovine, bovine și avicole; programe de bunăstare și biosecuritate finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat; instrumente de promovare a produselor românești pe piețele din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia.

"Performanțele obținute în 2025 confirmă că România ocupă un loc de vârf în agricultura europeană, consolidându-și rolul de exportator strategic și partener agricol solid în cadrul Uniunii Europene", se mai arată în comunicatul MADR.

