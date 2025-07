Românii așteaptă soluții după creșterea prețurilor la curent. Ce variante au cei care vor să-şi reducă factura

"Am început un audit la toate companiile la care statul român prin Ministerul Energiei este acţionar unic, majoritar sau minoritar. Strângem cu toţii cureaua pentru că e o problemă sistemică, cea a deficitului din România", a declarat Bogdan Ivan.

Este anunţul ministrului Energiei după ce salariile directorilor de la stat au intrat în vizor odată cu tăierile de sporuri şi salarii planificate de guvernul Bolojan şi incluse în al doilea pachet de măsuri fiscale. Până atunci, directori din Energie şi-au tăiat salariile în semn de solidaritate cu cetăţenii, la propunerea ministrului Bogdan Ivan. "Conducerea Nuclearelectrica, Hidroelectrica, cei de la Romgaz. Atât directoratul, cât şi membrii CA-ului şi Consiliului de Supraveghere", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Chiar ministrul PSD a fost cel care a dat tonul tăierilor voluntare de la stat. "Am luat decizia a doua zi să fiu eu cel care dă primul exemplu faţă de colegii mei din ecosistemul energiei. În momentul de faţă sunt vreo 40.000 de lei. Să fie un fond care va fi folosit pentru investiţii startegice în Energie sau chiar pentru a motiva nişte tineri care au posibilităţi materiale reduse", spune Ivan.

Vezi și

Solidaritatea nu-i încălezeşte, însă, pe români

Cu plafonarea expirată şi TVA majorat la energie de la 1 august, peste 4 milioane de români vor avea facturi duble începând cu luna viitoare. "Acei oameni care aveau un consum sub 60-70 kW, adică 4,7 milioane de români, aveau o discrepanţă foarte mare şi practic pentru ei se vor dubla facturile de la 40-50 de lei, la 90-100 de lei.

Pentru ei am gândit un mecanism prin care timp de nouă luni de zile, până în 31 martie 2026, vom acorda un voucher care va acoperi 40-50% din valoarea facturii. Deja avem doi competitori pe piaţă care au scăzut sub pragul psihologic de 1,3 lei per kW. Adică au scăzut sub preţul plafonat înainte de 1 iulie", spune ministrul Energiei.

O variantă luată în calcul pentru un control al preţurilor la energie este tariful dinamic, avantajul principal pentru consumatori fiind că vor putea consuma mai multă energie electrică în intervalele orare în care prețul este mai mic, de exemplu la jumătatea zilei sau în intervale orare în care preţul este chiar negativ. "O secţiune foarte importantă vreau să fie orientată către aceste contoare inteligente care vor putea să măsoare în timp real nevoia de consum. Dacă între ora 11 şi ora 18 vei consuma curent electric vei plăti de trei ori mai puţin decât în intervalul 18-21. E demontrat statistic".

Bogdan Ivan, despre situaţia minelor din România

Bogdan Ivan a vorbit şi despre situaţia minelor din România după ce a respins ideea închiderii centralelor pe cărbune din Valea Jiului, măsură asumată în PNRR. "Un incendiu la un transformator la Complexul Energetic din Valea Jiului a lăsat preţ de multe minute 300 de mineri în subteran fără ventilaţie şi fără posibilitatea de a ieşi de acolo.

Am trimis Corpul de Control cei de la Complexul Energetic din Valea Jiului pentru că am rămas siderat că nu aveau o proiecţie, nu aveau generatoare de rezervă. Am intervenit foarte rapid împreună cu toţi colegii pentru a evita o catastrofă în care se puteau pierde vieţi omeneşti".

Ivan a mai anunţat că vrea să stabilească un plafon pentru indemnizaţii, precum şi un număr maxim de cinci membri în consiliile de administraţie a companiilor aflate în subordinea Ministerului Energiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă faceţi asigurare de călătorie când plecaţi în vacanţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰