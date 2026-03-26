Compania Nestle, lider mondial în domeniul alimentelor și băuturilor, se opune valului de concedieri şi face zeci de angajări în România. Filiala locală caută 150 de angajaţi, majoritatea pentru departamentele de vânzări și marketing scrie Economica.

Un gigant alimentar face angajări în România. Sunt disponibile 150 de posturi în 2 departamente cheie

În zona entry-level, compania recrutează pentru programe de traineeship și internshipuri plătite, precum Summer’s Cool, dar și pentru roluri dedicate absolvenților în domenii precum marketing, supply chain și finance.

Pentru profesioniștii cu experiență există roluri în special în vânzări și marketing, unde „expertiza strategică și abilitățile de leadership sunt esențiale, precizează sursa citată.

În ultimul an, producătorul a angajat aproximativ 130 de persoane. În prezent, Nestle are peste 600 de angajați în România. "Ritmul de recrutare rămâne adaptat nevoilor pieței locale. România are un rol important în regiune prin programele dedicate tinerilor și oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă.

Știm că noile generații își doresc mai mult decât un job vor să învețe, să aibă impact și să fie ascultate. De aceea investim constant în mentorat, formare și experiențe reale de creștere profesională", a declarat un reprezentant al companiei.

