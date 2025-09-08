Trei milioane de elevi au început şcoala cu o dilemă: se ţin cursurile sau nu? Dacă până acum curţile erau neîncăpătoare pentru copii, părinţi şi bunici, de data aceasta în multe locuri a fost pustiu şi lacăt pe porţi. Alţii au ignorat însă cererille sindicaliştilor şi au deschis anul cu imnul naţional şi rugăciune, conform tradiţiei.

Fără copii, alergat pe holuri, îmbrăţişări de revedere sau emoţie de început. Pustiu şi gol. Versus elevi, părinţi, flori şi aplauze la festivitatea de deschidere. Aşa arată tabloul primei zilei de şcoală din acest an pentru milioane de elevi şi părinţi. O Românie care sărbătorește și alta care strigă după ajutor. Ca niciodată în ultimii 35 de ani, pe holuri a răsunat ecoul. Elevii au fost anunţaţi să stea acasă. "Suntem puţin dezamăgiţi, dar totuşi ne bucurăm că am început liceul", spune un elev.

Ministerul Educaţiei nu a deschis oficial anul şcolar

Indiferent de vârstă, prima zi de şcoală e un reper pentru toţi copiii, aşa că mulţi n-au ţinut cont greva şi au venit să se revadă cu prietenii lor. "Au vorbit pe grupurile lor, și m-am pomenit cu ei în curtea școlii, evident că nu puteam să îi dau afară. Pentru mine, este foarte trist, pentru că la Caragiale era într-un anumit fel, nu era vorba de festivism și discursuri goale", a declarat Andreia Bodea, director. La Cluj, profesorii nu dau înapoi. Şcoala continuă cu absenţi la catedră. "A avut loc festivitatea de deschidere pentru cei de clasa pregătitoare. În rest, profesorii, elevii și părinții am decis să protestăm în fața școlii. Mâine intrăm la ore, da, dar protestul continuă până când vocea noastră va fi auzită", a declarat Virgina Dîncan, lider de sindicat al școlii gimnaziale Iuliu HatIeganu Cluj Napoca.

Alţii au ignorat protestele şi semnăturile sindicatelor şi au deschis anul ca la carte. Au bifat şi imnul naţional şi rugăciunile preoţilor înainte să sune clopoţelul. Cele mai mai mari emoţii au fost în clasele pregătitoare, unde bobocii au păşit pentru prima dată în curtea şcolii. Mulţi recunosc totuşi că ar mai fi tras un pic şi de vacanţa mare. Ministrul Educaţiei a decis în premieră să nu deschidă anul şcolar oficial nicăieri. În plin protest, Daniel David a preferat să meargă la şcoală doar în calitate de părinte.

