România atinge noi culmi la propriu! Tinerii ingineri de la 2Space (Two Space), finaliști ai campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", desfășurată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, vor reprezenta țara noastră în Statele Unite în finala celei mai prestigioase competiții aerospațiale din lume. Studenții români participă cu o rachetă supersonică proiectată de la zero.

Visul unei echipe de studenți români prinde contur la altitudini de aproape 10.000 de metri. 2SPACE (Two Space) a fost premiată în ediția din 2024 a campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" și va reprezenta țara la International Rocket Engineering Competition, desfășurată în Texas, SUA.

Rachetă supersonică proiectată de la zero de studenţi români, lansată în Statele Unite

"Totul a început în 2021 când ne-am format ca şi grup de studenţi. Am început cumva de jos cu cea mai mare competiţie europeană pe partea de rachete supersonice şi în momentul de faţă suntem deja la a 3-a participare la cea mai mare competiţie. 28 de ţări, 126 de echipe din 28 de ţări. Avem cea mai puternică rachetă din sud vestul Europei", a declarat Cătălin, şef de echipă.

Racheta "Project YODA" a fost gândită pentru a atinge performanțe maxime. Studenții au lucrat la structură, propulsie și sistemele electronice, folosind materiale avansate.

"Racheta în faza de design are cam 2,9 metri. Iar ca şi greutare, ea are în jur de 35 de kg cu tot cu motor. Am ales să utilizăm carbon pentru că este un material uşor, compozit cu care noi suntem destul de familiari şi îl combinăm cu fibră de sticlă", a declarat Valentin Toma, student la inginerie aerospaţială.

Toate piesele, realizate de studenţi

Echipa a dezvoltat și partea electronică. Toate piesele au fost realizate de studenți, cu precizie și răbdare.

"Alturi de colegii mei am creat acest model printat 3d care are roluln de a ţine toate plăcile de avionică. Mi-a luat mai mult decât trebuia, dar aş zice două săptămâni. E mult de gaândit la cum vin cablurile acestea", a declarat Mogda Ionuţ, student la electronică.

"Racheta pe care noi am creat-o atinge 9000 de metri altitudine. Aceasta este valoarea ţintă a altitudinii. Iar ca şi timp este de sub un minut", a declarat Eduard Dragoş, student la electronică.

Studenții au simulat condițiile extreme în care va zbura racheta. Toate echipamentele au fost testate cu grijă.

Pe fuselajul rachetei se află sigla Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cea care a sprijinit și încurajat de a lungul timpului proiectele echipei 2Space. Un semn de recunoștință pentru susținerea oferită.

"Tinerii din țara noastră au viziune, curaj și pot construi soluții pentru viitor. Fundația Dan Voiculescu a deschis înscrierile în ediția 2025 a campaniei, în care invităm toți tinerii care fac performanță în inovație, educație, cultură și sport, pentru a le susține demersurile", a declarat Alina Panico, Coordonator Campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" FDVDR.

Lansarea rachetei din statul american Texas va putea fi urmărită online, între 10 și 14 iunie, în direct, pe pagina de Facebook a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

