Scandal la o şcoală din Tulcea. Profesor de matematică, acuzat că îşi ţine orele cu ChatGPT

Este scandal la o şcoală din judeţul Tulcea. Un profesor de matematică este acuzat de părinţi că nu stăpăneşte materia şi că îşi ţine orele cu ajutorul ChatGPT. Elevii au ajuns să-şi ironizeze profesorul, iar părinţii revoltaţi s-au dus până şi la primar ca să se plângă de dascăl. S-au făcut şi verificări din partea Inspectoratului Şcolar.

de Cristina Niță

la 27.03.2026 , 13:38
Scandal la şcoala din Mihai Bravu, judeţul Tulcea. Un profesor de matematică este acuzat că îşi ţine orele cu ChatGPT pentru că nu stăpâneşte bine materia pe care o predă.

Elevii spun că răspunsurile primite sunt, de multe ori, generale și nu sunt adaptate nivelului clasei, iar atunci când cer lămuriri suplimentare, explicațiile nu sunt întotdeauna suficient de clare. În aceste condiții, unii dintre ei afirmă că le este mai greu să înțeleagă lecțiile.

Profesorul, ironizat la ore

Părinţii se plâng că orele s-au transformat într-un spectacol în care profesorul este ironizat și lipsit de autoritate.

Profesorul predă în această unitate de învățământ din anul școlar 2025, nu este titluar pe post, iar cazul a ajuns și în atenția Inspectoratului Școlar. Reprezentanții instituției au anunțat că monitorizează situația și că vor face verificări pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă.

De partea cealaltă, directoarea unităţii de învăţământ spune că nu sunt plângeri scrise la adresa profesorului.

