Zece ani de la Colectiv şi o radiografie a unui sistem care a făcut scrum toate promisiunile. Spitale doar pe hârtie, reforme uitate în sertar şi multe minciuni care au ucis atunci şi continuă s-o facă şi acum. Este vocea colectivă a supravieţuitorilor celui mai mare mare incendiu din istoria recentă a României. Puţini dintre cei vinovaţi au plătit. Singurul supravieţuitor al trupei Goodbye to Gravity a lansat o melodie manifest, astăzi, după un deceniu de durere şi tăcere.

Infernul din clubul Colectiv a omorât 64 de tineri şi a mutilat pe viaţă alţi 146. Singurul supravieţuitor al trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluţ, se arată publicului, după 10 ani de chinuri. S-a întors în studio.

"Mă doare, desigur dar cel mai tare mă doare că după tot ce am trăit nimic nu s-a schimbat cu adevărat. Vorbe in vânt, promisiuni" a relatat un supravieţuitor al incendiului de la Colectiv, Cătălin Scânteie.

Când medicii strigau tare că răniţii pot fi trataţi ca în orice spital european, tinerii plăteau cu viaţa pentru minciuna sistemului. Cine a scăpat din foc a fost mâncat de viu de bacterii.

"Am stat acolo până-n dimineaţa de 16 noiembrie, când am plecat acasă. [...] Ea a fost dusă peste gard de Spitalul Sf Ioan, într-un frigider la INML" a explicat medicul chirurg şi mama Ruxandra Geambaşu.

"Încă depindem de un sistem sanitar, din punctul meu de vedere, el însuşi bolnav" a povestit un supravieţuitor de la Colectiv, Marian Leuştean.

La 10 ani de la tragedie nu avem încă un centru de mari arşi

Care e tot mai putred. La zece ani de la tragedie, nu avem un centru de mari arşi, iar spitalele continuă să ucidă pacienţi. Prin neglijenţă criminală, infecţii şi secţii care sar în aer.

"Timp de 7 ani de la Colectiv nu s-a mişcat nimic, în sistemul de sănătate pentru cele trei proiecte de arşi gravi. Acum, la 10 ani de la Colectiv avem în construcţie 3 spitale de arşi" a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Victimele, prietenii şi apropiaţii celor care au fost în Colectiv au pornit în marş şi acum, ca în fiecare an care s-a scurs de la tragedie.

Părinţii care şi-au îngropat copiii sunt chinuiţi şi acum de aceeaşi întrebare. Cum a fost posibil una ca asta?

Pe 22 mai 2022, Curtea de Apel Bucureşti a dictat, definitiv, pedepsele tuturor inculpaţilor. Închisoare cu executare au primit fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului Colectiv, doi pirotehnişti, administratorul firmei de artificii şi doi pompieri.

"Infracțiunea continua. Mi se pare că se și numește infracțiune în formă continuată. Sunt încrezătoare că dacă sunt corectă și cu minte și responsabilă, o să merit reîntâlnirea cu Ioana" a mai povestit Ruxandra Geambaşu.

Ofiţerul ISU Antonina Radu a primit 8 ani şi 8 luni de închisoare cu executare. La acel moment, angajata ISU, care are cetăţenie dublă, era în Republica Moldova.

"Întrebarea mea este: a încercat statul român s-o aducă? Pentru că eu mă îndoiesc că a încercat" a povestit tatăl unui tânăr mort la Colectiv, Eugen Iancu.

Moldova, potrivit legilor interne, nu îşi extrădează cetăţenii. Aşa că statul român a cerut aplicarea pedepsei pe teritoriul Republicii.

Ofiţerul ISU Antonina Radu este liberă din iulie 2025

"Doi ani mai târziu, în noiembrie 2024, Judecătoria a decis că admite cererea Ministerului Justiţiei Român şi a condamnat-o pe Antonina Radu Paraschiv la 8 ani şi 8 luni de închisoare, conform hotărârii din România. Apărarea a făcut recurs. Pedepsele nu au fost adaptate legii Republicii Moldova, care, la momentul executării faptelor, erau mai mici decât cele din legislaţia românească. În plus, faptele s-ar fi prescris" a explicat reporterul Observator Denisa Dicu.

Curtea de Apel Chişinău a admis recursul apărării şi a clasat definitiv cauza, aşadar, Antonina Radu Paraschiv este un om liber din iulie 2025.

"N-am mai primit niciun răspuns din partea autorităţilor moldovene privind finalizarea procedurii de recunoaştere şi punere în executare a sentinţei române" a explicat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Statul român a apelat la ultima cale de atac şi a contestat hotârârea care va avea primul termen peste câteva zile, pe 19 noiembrie. Culmea, termenul este actualizat azi, la ora 13 şi 45 de minute.

"Nu ne pasă! Din păcate, cred eu că după 10 ani, cu asta am rămas" a mai spus Eugen Iancu.

