Două fiice îndurerate din Galaţi cer să se facă dreptate, după ce tatăl lor a fost lovit pe trecerea de pietoni. Două săptămâni a fost internat, însă medicii nu l-au mai putut salva. Accidentul s-a petrecut la începutul lunii septembrie şi, până în acest moment, autorităţile abia au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar de care s-a ales praful. Culmea este că poliţiştii au şi dovezile necesare, pentru că accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.
1 septembrie, Adrian Lişman, în vârstă de 73 de ani, era în drum spre casă, când a fost lovit pe trecerea de pietoni. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar în imagini se observă cum bărbatul se angajează în traversare şi când vede că duba vine spre el, măreşte pasul. Şoferul trage de volan pentru a evita impactul, însă, în zadar. Victima este aruncată la câţiva metri distanţă.
"Nu a încercat să ia legătura cu nimeni, nici măcar să fi arătat un pic de... regret. Să o fi sunat pe mama să-i spună "Doamnă, îmi pare rău! Îmi pare rău, nu ştiu ce a fost cu mine", a povestit Magda Pecheanu, fiica bărbatului decedat.
Şoferul a încercat să-l ridice pe bărbatul rănit, dar l-a scăpat de mai multe ori
Tot camera de supraveghere a surprins cum, imediat după impact, şoferul coboară din dubă şi aleargă către victimă. Însă, face o greşeală. Încearcă să ridice victima de pe carosabil şi o scapă de mai multe ori. În cele din urmă, o ambulanţă îl preia pe Adrian Lişman şi îl duce la spital. După aproape două săptămâni, însă, bărbatul s-a stins din viaţă.
Accidentul a avut loc pe bulevardul Dunărea din municipiul Galaţi, o stradă intens circulată şi cu treceri de pietoni extrem de periculoase. Echipa Observator a surprins momentul în care o femeie a fost la un pas de tragedie pe aceeaşi zebră.
Ancheta bate pasul pe loc
Familia victimei aşteaptă să se facă dreptate. După o lună şi jumătate, însă, niciun rezultat.
"Nici el nu a fost abordat, nici noi ca familie. Nu avem un document oficial, nimic. Noi nu ştim dacă poliţia a ajuns la spital. Noi nu ştim dacă poliţia ştie că tatăl e decedat", a transmis Daniela Ţăranu, cealaltă fiică a bărbatului decedat.
"Conducătorul auto a fost testat cu aparatele drugtest şi etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, urmând a fi dispuse efectuarea expertizei tehnice a autoturismului implicat în accident", a declarat Oana Hahui, purtător de cuvânt IPJ Galaţi.
