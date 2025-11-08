Femeia în vârstă de 69 de ani care a fost lovită de un cablu STB în Capitală a decedat. Femeia era internată la Spitalul Pantelimon.

- A murit femeia care a fost lovită de cablul STB din Capitală

Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, în intersecţia Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, una dintre cele mai aglomerate din Bucureşti. Cablurile de susţinere a reţelei electrice de tramvai, în mod normal, au o înălţime de 5,5 metri, însă la momentul respectiv firele erau cu aproape 2 metri mai jos.

Un şofer în vârstă de 19 ani care conducea un camion a agăţat firul care s-a rupt şi a lovit-o pe femeie

Un şofer în vârstă de 19 ani care conducea un camion a agăţat firul care s-a rupt şi a lovit-o pe femeie. În momentul accidentului, o echipă STB făcea lucrări, iar reprezentanţii societăţii de transport susţin că în zonă se luaseră toate măsurile.

Articolul continuă după reclamă

Victima a fost resuscitată aproape o oră pe asfalt sub privirile a zeci de oameni. A revenit din stop cardio-respirator, dar inima i s-a oprit pentru a doua oară în drumul spre Spitalul Pantelimon.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰