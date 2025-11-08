Antena Meniu Search
x

Curs valutar

A murit femeia care a fost lovită de cablul STB din Capitală

Femeia în vârstă de 69 de ani care a fost lovită de un cablu STB în Capitală a decedat. Femeia era internată la Spitalul Pantelimon.

de Redactia Observator

la 08.11.2025 , 17:57
A murit femeia care a fost lovită de cablul STB din Capitală - A murit femeia care a fost lovită de cablul STB din Capitală

Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, în intersecţia Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, una dintre cele mai aglomerate din Bucureşti. Cablurile de susţinere a reţelei electrice de tramvai, în mod normal, au o înălţime de 5,5 metri, însă la momentul respectiv firele erau cu aproape 2 metri mai jos.

Un şofer în vârstă de 19 ani care conducea un camion a agăţat firul care s-a rupt şi a lovit-o pe femeie

Un şofer în vârstă de 19 ani care conducea un camion a agăţat firul care s-a rupt şi a lovit-o pe femeie. În momentul accidentului, o echipă STB făcea lucrări, iar reprezentanţii societăţii de transport susţin că în zonă se luaseră toate măsurile.

Articolul continuă după reclamă

Victima a fost resuscitată aproape o oră pe asfalt sub privirile a zeci de oameni. A revenit din stop cardio-respirator, dar inima i s-a oprit pentru a doua oară în drumul spre Spitalul Pantelimon.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta?
Observator » Evenimente » A murit femeia care a fost lovită de cablul STB din Capitală