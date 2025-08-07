A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu. "Ultima pe linie directă din greu încercata familie"

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu, a încetat din viaţă joi dimineaţă, a anunţat Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Coposu. Decesul survine la două zile de la moartea lui Ion Iliescu.

Anunţul a fost făcut, joi, de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, printr-o postare pe Facebook.

"Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi", se arată în mesaj.

Detalii privind data, ora şi locul înmormântării vor fi anunţate ulterior.

Cu două zile înainte, a murit fostul şef al statului, Ion Iliescu, rival politic al lui Corneliu Coposu în prima jumătate a anilor '90. Astăzi, 7 august, Iliescu este înmormântat cu onoruri militare, iar Guvernul a decretat zi de doliu naţional.

Cine a fost Steluţa Coposu

Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, judeţul Sălaj, Steluţa Coposu a urmat studii liceale şi universitare în Bucureşti, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înfiinţarea Fundaţiei ce poartă numele acestuia, în anul 1996.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică şi devotamentul faţă de memoria fratelui lor.

"Generozitatea a moştenit-o de la mama, toleranţa şi dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata şi de la Doina şi se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calităţile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie", spunea despre sora sa Flavia Bălescu-Coposu.

Cine a fost Corneliu Coposu

Corneliu Coposu a fost deţinut politic vreme de 17 ani în perioada comunistă şi, după Revoluţie, lider al Opoziţiei, din postura de preşedinte al Partidului Naţional Ţărănist Creştin Democrat, partid istoric reînfiinţat de acesta.

A fost liderul PNŢCD din 1990 şi până în 1995. El a fondat Convenţia Democrată Română, alianţa politică din partea căreia Emil Constantinescu a câştigat alegerile din 1996.