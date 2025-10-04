România s-a confruntat în ultimele 2 zile cu un episod pluvial de intensitate ridicată. Au fost cantități record de precipitații în numeroase regiuni ale țării.

A plouat în două zile cât pentru o lună. Cantități record de precipitații în mai multe regiuni ale țării

Potrivit datelor transmise de Administrația Națională "Apele Române", 35 de stații hidrometrice au înregistrat peste 50 de litri pe metru pătrat, iar în unele puncte de măsură valorile au depășit chiar 70–80 l/mp.

Cantități record de apă în sudul și centrul țării

Cele mai mari ploi s-au înregistrat în spațiile hidrografice Olt, Argeș-Vedea și Buzău-Ialomița, unde la stațiile Pleșoiu, Teslui și Mărunței (Olt) s-au măsurat între 70 și 80 l/mp, iar la Bușteni_01 și Bușteni_02 (Buzău-Ialomița) - 78,6 l/mp.

În alte nouă stații s-au raportat între 60 și 70 l/mp, iar în alte douăzeci - între 50 și 60 l/mp, în special în județele Dolj, Gorj, Dâmbovița, Argeș și Prahova. Pe litoral și în Dobrogea, cantitățile de apă au fost de asemenea semnificative:

50 l/mp la Medgidia, Cernavodă și Jurilovca,

40 l/mp la Hârșova și Adamclisi,

35 l/mp la Mangalia,

30 l/mp la Constanța.

Peste 110% din media lunară în doar 39 de ore, în Bucureşti

În Capitală, în intervalul 2 octombrie, ora 07:15 - 3 octombrie, ora 22:00, s-a înregistrat o cantitate totală de peste 49 l/mp, potrivit datelor furnizate de Stația București-Filaret. Aceasta depășește cu peste 110% media multianuală pentru luna octombrie, care este de 44,3 l/mp (1961-2024).

Pentru gestionarea efectelor, Administrația Bucureștiului a mobilizat 16 hidrocurățitoare, 26 de autoutilitare, 19 echipamente de pompare și 118 specialiști, care au intervenit pentru evacuarea apei din zonele afectate. În seara zilei de 3 octombrie, autoritățile au primit aproximativ 400 de sesizări, dintre care peste 90 din partea instituțiilor publice.

Până la ora 22:00, au fost raportate peste 260 de intervenții în teren.

35 de stații hidrometrice au înregistrat precipitații de peste 50 l/mp

În ultimele 24 de ore, numeroase stații hidrometrice din România au înregistrat cantități de precipitații peste valorile normale, cu 35 de stații raportând ploi de peste 50 l/mp și valori izolate de peste 70 l/mp, potrivit datelor comunicate de Apele Române.

Cele mai mari cantități de precipitații au fost înregistrate în sudul și centrul țării, în special în spațiile hidrografice Olt, Argeș-Vedea și Buzău-Ialomița. La stațiile Pleșoiu, Teslui și Mărunței (spațiul hidrografic Olt) s-au măsurat între 70 și 80 l/mp, iar în stațiile Bușteni_01 și Bușteni_02 (spațiul hidrografic Buzău-Ialomița) s-au înregistrat 78,6 l/mp.

Alte nouă stații au raportat cantități între 60 și 70 l/mp, iar 20 de stații au înregistrat între 50 și 60 l/mp, inclusiv stații hidrometrice din județele Dolj, Gorj, Dâmbovița, Argeș și Prahova.

Apele Române continuă monitorizarea hidrologică 24/24 ore, furnizând informații autorităților centrale, județene și locale privind evoluția debitelor și nivelurilor de apă.

Rețeaua națională a Apelor Române include 960 de stații hidrometrice pe râuri și Dunăre, 918 stații pluviometrice, 317 platforme nivometrice, 52 de stații evaporimetrice, 752 de stații hidrometrice auxiliare, 318 izvoare monitorizate și peste 3.014 foraje, toate contribuind la realizarea buletinelor hidrologice și la prevenirea riscurilor de inundații sau secetă.

Avertizarea hidrologică a fost restrânsă, dar rămâne în vigoare un cod galben pentru câteva râuri mici, respectiv Călmățui (județele Olt și Teleorman) și Casimcea - curs inferior (județul Constanța).

