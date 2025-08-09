Accident teribil la o cursă de raliu din Timișoara. Fiul lui Mihai Leu a făcut praf mașina tatălui său la o cursă demonstrativă în memoria marelui campion. Marco Leu a pierdut controlul maşinii şi a ajuns într-un parapet de beton pe care l-a rupt în două, iar apoi s-a oprit într-un autoturism afalt la o staţie de încărcare. Tânărul era în maşină cu copilotul tatălui său, care a fost rănit şi a ajuns la spital. Marco Leu spune că a avut probleme tehnice. Cel mai probabil, maşina de curse a rămas fără frâne.

Accidentul s-a petrecut în centrul Timişoarei, înainte de începerea raliului. Marco, fiul campionului Mihai Leu, a plecat într-o cursă demonstrativă alături de copilotul tatălui său, Valentin Hard.

Pilotul de 32 de ani a ratat un viraj strâns şi a lovit violent un parapet, iar apoi a ricoşat într-un autoturism aflat în parcarea unei staţii de încărcare. Marco Leu crede că maşina de curse a avut o defecţiune tehnică.

"Am încercat să frânez şi am întâmpinat dificultăţi la oprire. Am schimbat inferioare până la întâia şi nu am reuşit să ne oprim. Cel mai probabil a fost problemă tehnică" a spus pilotul Marco Leu.

Mama sportivului a fost martor al evenimentului.

Mama sportivului: Ce s-a întâmplat face parte din lumea auto

"Am avut emoţii, dar sunt nişte emoţii cu care sunt obişnuită. Ceea ce s-a întâmplat face parte din lumea auto" a spus Anna Leu, mama lui Marco.

"I-au cedat frânele, a lovit parapetul, a rupt parapetul în două şi s-a 'plantat' în staţia de încărcare" a spus un martor.

Valentin Hard a avut dureri lombare în urma impactului. Medicii l-au dus la spital pentru mai multe investigaţii şi se află în afara oricărui pericol. În urma accidentului, cursa la care trebuiau să participe 26 de echipe a fost oprită temporar.

"Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă" a relatat prin telefon Remus Mezincă, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.

Maşina avariată, un Audi R8 GT3, i-a aparţinut lui Mihai Leu

Maşina de raliu este un Audi R8 GT3 ce i-a aparţinut fostului campion Mihai Leu şi este evaluată la aproape jumătate de milion de euro.

"Maşina este avariată, important este că Marco este bine. Suntem obişnuiţi cu reparaţii, cu daune şi mergem înainte. Este pasiunea noastră" a spus pilotul Radu Benea.

Competiţia Super Rally din acest an este dedicată fondatorului Mihai Leu şi aliniază la start zeci de piloți de top din discipline precum raliu, viteză în coastă, anduranță și drift.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord să retrageți, la pensionare, doar 25% din suma acumulată în Pilonul II? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰