Flăcări uriaşe la Mamaia! Clubul Bellagio, cândva polul distracţiilor de fiţe de pe litoral, a fost făcut scrum aseară după ce un incendiu violent a cuprins întreaga clădire. Pompierii s-au luptat zeci de minute cu flăcările uriaşe, iar traficul în zonă a fost blocat timp de aproximativ o oră. Autorităţile iau în calcul inclusiv varianta ca focul să fi fost pus intenţionat.

Ora 19:00. Mamaia. Un incendiu uriaş cuprinde un club de noapte, abandonat de 15 ani. Apelurile la 112 încep să curgă. În jurul fostului club sunt mai multe hoteluri, în care sunt cazaţi mii de oameni.

"Fix când am ieşit din hotel am văzut ditamai fumul şi am văzut că a luat foc aici. M-am şi speriat că am văzut mulţi pompieri care veneau pe partea asta şi maşini de poliţie", spune o femeie. "Eram în nordul staţiunii şi se vedea fumul din nord, păcat. Flăcările nu, dar un fum foarte puternic, foarte gros. Suntem la un hotel puţin mai jos şi chiar ne-am făcut griji, nu numai pentru noi şi pentru cei din jur şi pentru toată lumea", afirmă o turistă. "Eram pe faleză când deodată am auzit o bubuitură mare, flacără foarte mare, fum, toţi oamenii au fugit încolo", mărturiseşte o tânără.

Clubul Bellagio din Mamaia, făcut scrum

Focul s-a extins rapid, iar flăcările s-au văzut de la kilometri distanţă. În interior se aflau mese, scaune şi canapele, toate s-au făcut scrum. Flăcările uriaşe şi lipsa hidranţilor din zonă au făcut ca misiunea pompierilor să fie una extrem de dificilă. "Când au ajuns colegii incendiul se manifesta violent, cu degajări mari de fum. Traficul în zonă a fost temporar restricționat pentru a permite accesul echipajelor de intervenție care au reușit să localizeze incendiul fără a se extinde", a declarat AnaMaria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Bellagio, cândva polul distracţiilor de pe litoral, a fost închis în anul 2010 pentru că nu avea autorizaţie de construire şi trebuia demolat. Clădirea a rămas însă în picioare şi în timp a devenit o ruină. Poliţiştii au deschis acum un dosar penal pentru distrugere din culpă.

