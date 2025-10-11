Avem struguri dulci, dar prea puţini! Chiar şi aşa, boabele coapte sub razele soarelui și atinse de prima brumă, sunt culese acum cu răbdare și migală de copii. În lipsa zilierilor, cei mici învață ce înseamnă munca în vie.

În satul Săsar, județul Maramureș, via s-a transformat într-o adevărată clasă în aer liber. Echipaţi corespunzător cu foarfece, găleţi şi coşuleţe, cei mici au trecut la treabă. Iar asta o spun şi cei mari. Producătorii abia dacă mai găsesc zilieri dornici să culeagă via.

Cât costă un kilogram de struguri, cules direct din vie

Probleme au fost şi din cauza secetei. Producţia e mai slabă cu 20% faţă de anul trecut. Iar în pieţe, asta se vede cu ochiul liber: strugurii românești abia dacă se găsesc, iar cei din Italia apar la fiecare tarabă. Explicaţia vine tot de la cumpărători.

"Cumpără probabil ori că sunt mai ieftini sau le place, dar eu optez mai mult pentru ăştia din România", spune o femeie. Direct din vie, kilogramul de struguri de masă se vinde cu 5 lei. Asta în timp ce, în pieţe, un kilogram ajunge la 12 lei.

