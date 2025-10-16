Video Băiat de 14 ani, căzut de la etajul 3 al unui bloc din București. Un preot l-a găsit în curtea unei biserici
Incident şocant în sectorului 2 al Capitalei. Un adolescent de 14 ani a fost transportat de urgenţă la spital, după ce a căzut de la etajul trei al blocului în care locuia.
Clădirea se află lângă Biserica Armenească, iar băiatul s-a prăbuşit în curtea lăcaşului de cult, acolo unde a fost găsit de un preot.
Copilul a fost dus la Spitalul Grigore Alexadrescu, în stare gravă, şi rămâne internat pe secţia de terapie intensivă. Poliţiştii trebuie să stabilească acum dacă este vora despre o tentativă de suicid sau dacă adolescentul a fost împins.
