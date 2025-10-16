Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Băiat de 14 ani, căzut de la etajul 3 al unui bloc din București. Un preot l-a găsit în curtea unei biserici

Incident şocant în sectorului 2 al Capitalei. Un adolescent de 14 ani a fost transportat de urgenţă la spital, după ce a căzut de la etajul trei al blocului în care locuia.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 09:08

Clădirea se află lângă Biserica Armenească, iar băiatul s-a prăbuşit în curtea lăcaşului de cult, acolo unde a fost găsit de un preot.

Copilul a fost dus la Spitalul Grigore Alexadrescu, în stare gravă, şi rămâne internat pe secţia de terapie intensivă. Poliţiştii trebuie să stabilească acum dacă este vora despre o tentativă de suicid sau dacă adolescentul a fost împins.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bloc adolescent bucuresti cazut
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor?
Observator » Evenimente » Băiat de 14 ani, căzut de la etajul 3 al unui bloc din București. Un preot l-a găsit în curtea unei biserici