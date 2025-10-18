Un bărbat din Bacău a fost reţinut de un echipaj de jandarmi care l-a observat în timp ce, în miez de noapte, lovea o maşină cu o rangă.

Bărbat prins după ce a făcut praf o maşină cu ranga în miez de noapte. Ce le-a spus jandarmilor

Un bărbat din Municipiul Bacău a fost reţinut în zona gării din oraş de un echipaj al Jandarmeriei care l-a observat, în jurul ore 01:30 dimineaţa, cum lovea o maşină parcată cu o rangă de fier. Când s-au apropiat, jandarmii au observat că maşina era avariată, având toate geamurile sparte ca urmare a loviturilor bărbatului. Ei au reuşit să ia urma individului care încerca să fugă de la locul faptei şi l-au prins la mică distanţă. Au aflat ulterior că bărbatul avusese un conflict cu proprietarul vehiculului şi a ales să se răzbune. Acum va trebui să dea explicaţii în faţa unui procuror, fiind acuzat de distrugere.

Comunicatul Jandarmeriei

Bărbat prins de jandarmi în timp ce spărgea geamurile unei mașini în zona gării din Bacău

În noaptea trecută, în jurul orei 01:30, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în patrulare în zona gării din Bacău, a auzit zgomote puternice urmate de sunete de geamuri sparte. Imediat, jandarmii s-au deplasat rapid către o parcare din apropiere, unde au surprins un bărbat care distrugea geamurile laterale, luneta și parbrizul unui autovehicul cu ajutorul unei chei de roți.

La vederea forțelor de ordine, acesta a încercat să fugă, alergând pe străzile din zonă, însă a fost prins, imobilizat și încătușat. S-a luat legătura cu dispeceratul unității pentru identificarea proprietarului mașinii, pe baza numărului de înmatriculare. Persoana în cauză a fost condusă la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean " Ștefan cel Mare" Bacău, unde a declarat că se afla într-o stare conflictuală cu o altă persoană.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, iar documentele vor fi înaintate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

