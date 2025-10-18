Capitală a strălucit din nou pe podiumul internaţional la Bucharest Fashion Week! Cea de-a treia ediţie a celui mai important show de modă din România a reunit, timp de trei zile, designeri de prestigiu din ţară şi din străinătate, influenceri şi personalităţi importante din industrie în multiple locaţii emblematice pentru Bucureşti. Se poartă materialele simple, franjurile şi ţinutele contrastante: de la corsete la costume cu puternice accente masculine.

Eleganţa şi autenticitatea au prins un nou contur chiar în inima Capitalei. Bucureşti Fashion Week a fost un succes răsunător pe scena internaţională a modei.

"Am evoluat vis-a-vis de invitaţii din străinătate, de peste graniţă, suntem luaţi în considerare de foarte multe entităţi care ne vor ajuta să ne dezvoltăm", spune Eniko Szanto.

"Avem un showroom, locul în care o să prezentăm fizic pentru designeri colecţiile. Să poată să şi atingă materialele, în speranţa să se închidă şi contractul", spune Mario Antico, organizator.

Ce s-a purtat la Bucharest Fashion Week 2025

A fost un spectacol al feminităţii. Eticheta made in Romania a devenit deja un standard care vorbeşte despre calitate, creativitate şi bun gust.

"Sute de ore de muncă în spatele acestei colecţii. Am încercat să fie totul flowy, să avem foarte multă mătase, să curgă tot. Dar în acelaşi timp avem şi formele noapte specifice şi structurate", spune Andreea Mia, creatoare de modă.

Această ediţie şi-a propus să transforme Bucureștiul într-un adevărat hub al creativității regionale, unde moda se întâlnește cu educația, sustenabilitatea și arta, în zeci de expoziții, conferințe și experiențe nemaiîntâlnite.

"Moda nu înseamnă doar haine minunate, accesorii, înseamnă şi că ea este un barometru al vremurilor pe care le traversăm. Designerii şi-au folosit această voce pentru a transmite tot felul de alte mesaje", spune Roxana Voloşeniuc, organizator eveniment.

Evenimentul iconic s-a încheiat cu o seară feerică, unde creaţiile desprinse parcă din poveştile mitologice i-au surprins pe toţi cei prezenţi.

"Zeiţa Venus, care a luat naştere din spuma mării, la fel şi colecţia noastră este inspirată din diversele ţărmuri ale tuturor mărilor. am surprins suprafaţa apei prin care se reflectă lumina prin texturi cu cristale, stropii din valurile mării, pe această dantelă, care este o reinterpretare a năvodului de pescari", spune Radu Mada, creator de modă.

