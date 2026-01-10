Antena Meniu Search
Vacanța continuă pentru mulți români chiar și în acest weekend. Aşa se face că pârtiile din Suceava sunt pline ochi. Fie că sunt profesioniști sau vor să încerce ceva nou, la Cârlibaba turiștii sunt așteptați pe pârtie indiferent de nivelul de experiență.

de Angela Bertea

la 10.01.2026 , 14:57

Stratul de zăpadă are între 20 și 40 de centimetri. Lungimea pârtiei este de 1.200 de metri, diferența de nivel de 210 metri. Sunt așteptați la Cârlibaba și cei începători, dar și cei avansați. 

Pentru începători există un spațiu special amenajat, o pârtie de 100 de metri separată de pârtia mare, deservită de un trotuar rulant. Monitorii sunt și ei prezenți, pregătiți să-i inițieze pe cei dornici în tainele schiului. O lecție durează aproape o oră. 

Așadar, dacă nu aveți planuri pentru acest weekend, sau vă gândiți la un concediu în perioada următoare, pârtia de aici de la Cârlibaba poate fi o opțiune. Prețul unui abonament pe zi este de 165 lei pentru un adult și 110 lei pentru copii, însă există și posibilitatea achiziționării de puncte ce sunt utilizate pentru urcări. 

După o porție zdravănă de mișcare, la baza pârtiei, restaurantul vă așteaptă cu un borș autentic de hribi și nu numai. Iar dacă vreți să stați mai mult timp în zonă, pensiunile sunt gata să vă primească cu oferte tentante.

