Clubul Bellagio, cândva celebru pe litoral dar lăsat în paragină de câţiva ani, a ars din temelii ieri în centrul staţiunii Mamaia. Clădirea nu era asigurată. De mai mulți ani clubul se afla în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor din România, care purta discuţii pentru ca imobilul să fie preluat de Primăria Constanța. Acum, nu mai poate fi vorba despre aşa ceva pentru că nu a mai rămas în urmă mai nimic. Din fericire, nu au fost victime.

Polițiștii au în calcul toate ipotezele.

Ipoteze şi anchete după incediu

Oamenii legii, alături de pompieri, au deschis o amplă anchetă pentru că trebuie să afle de la ce a pornit exact incendiul care s-a răspândit extrem de rapid și a fost foarte violent. Din primele informații, focul ar fi fost acțiunea unor oameni iresponsabili, spun pompierii. Martorii din zonă susțin că focul ar fi pornit din mai multe părți ale clubului.

La Bellagio a fost inaugurat imnul stațiunii Mamaia

Așadar, ancheta polițiștilor trebuie să scoată la iveală dacă focul a fost pus intenționat.

Cert este că misiunea pompierilor de aseară a fost una extrem de dificilă și asta pentru că hidranții din zonă nu funcționează. Au fost nevoiți să tragă apă din lacul Siutghiol, care este peste bulevard. A fost o misiune dificilă. Care și-au petrecut serile aici, în Mamaia, știu că acest club era locul în care se organiza deschiderea oficială a sezonului estival în urmă cu mai bine de 10 ani.

Tot aici a fost inaugurat și imnul stațiunii Mamaia. Clubul a fost creat pe amplasamentul fostului cinematograf în aer liber, Albatros. De altfel, de altfel de ani de zile clădirea se afla în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmului din România. Regia nu avea banii să-l întrețină, a ajuns în paragină, a ajuns focar de infecție. Martorii ne-au spus, de asemenea, că aici oamenii străzii își creaseră un adăpost și strângeau multe sticle, peturi și alte resturi. A încercat să fie dat către primărie, însă nici primăria nu a dorit să ia acest obiectiv care rămăsese în paragină.

