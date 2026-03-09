Ziua Femeii a fost, fără doar şi poate, motiv sigur de sărbătoare. În Capitală, spre exemplu, distracţia a fost ca la carte: doamnele şi domişoarele, alături numai şi numai de prietenele lor, au umplut localurile. Spectacolul, să îi spunem incendiar, a fost punctul central al serii.

Pentru sute de doamne şi domnişoare din Capitală, seara dedicată lor a început cu un spectacol incendiar.

"Ce să caute băieţii la aşa show?", a spus o femeie.

"Fără băieţi, în seara asta fără ei, să fim şi noi libere, o seară pe an măcar", a afirmat o altă femeie.

Distracția nu s-a oprit nicio secundă, iar ringul de dans a fost doar al lor. De 8 Martie, doamnele și domnișoarele au pus distracția pe primul loc. Muzica și voia bună sunt în meniu, iar atmosfera este una electrizantă.

"Este un moment foarte potrivit pentru noi doamnele să ne deconectăm de task-uri, deadline-uri şi treburi casnice. Iar soţul meu mi-a făcut cadou această seară şi el petrece în altă parte", a spus o doamnă.

Centrul Vechi a fost şi el scenă deschisă.

"Am decis să venim aici, deoarece mama mea a fost aici şi s-a îndrăgostit de România, aşa că suntem aici şi ne place această experienţă", a afirmat o fată.

Localurile arhipline și muzica au ținut ritmul petrecerii până târziu în noapte.

