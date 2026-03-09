Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Ce să caute băieţii la aşa show?" Doamnele au umplut localurile din Capitală de Ziua Femeii

Ziua Femeii a fost, fără doar şi poate, motiv sigur de sărbătoare. În Capitală, spre exemplu, distracţia a fost ca la carte: doamnele şi domişoarele, alături numai şi numai de prietenele lor, au umplut localurile. Spectacolul, să îi spunem incendiar, a fost punctul central al serii.

de Alexia Bucur

la 09.03.2026 , 08:26

Pentru sute de doamne şi domnişoare din Capitală, seara dedicată lor a început cu un spectacol incendiar. 

"Ce să caute băieţii la aşa show?", a spus o femeie.

"Fără băieţi, în seara asta fără ei, să fim şi noi libere, o seară pe an măcar", a afirmat o altă femeie.

Articolul continuă după reclamă

Distracția nu s-a oprit nicio secundă, iar ringul de dans a fost doar al lor. De 8 Martie, doamnele și domnișoarele au pus distracția pe primul loc. Muzica și voia bună sunt în meniu, iar atmosfera este una electrizantă.

"Este un moment foarte potrivit pentru noi doamnele să ne deconectăm de task-uri, deadline-uri şi treburi casnice. Iar soţul meu mi-a făcut cadou această seară şi el petrece în altă parte", a spus o doamnă.

Centrul Vechi a fost şi el scenă deschisă.

"Am decis să venim aici, deoarece mama mea a fost aici şi s-a îndrăgostit de România, aşa că suntem aici şi ne place această experienţă", a afirmat o fată.

Localurile arhipline și muzica au ținut ritmul petrecerii până târziu în noapte.

Alexia Bucur Like
8 martie ziua femeii bucuresti
Înapoi la Homepage
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Primul proiect feroviar chinez din UE devine realitate. Linia Budapesta–Belgrad arată cât de tensionată a devenit relația Europa–China
Primul proiect feroviar chinez din UE devine realitate. Linia Budapesta–Belgrad arată cât de tensionată a devenit relația Europa–China
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Evenimente » "Ce să caute băieţii la aşa show?" Doamnele au umplut localurile din Capitală de Ziua Femeii