Atac șocant, în plină zi, pe o stradă din București. O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată de patru ori de un bărbat pe care nu l-a mai văzut niciodată, sub privirile trecătorilor. Rănită grav, victima a fost nevoită să sune singură la 112, în timp ce martorii au asistat nepăsători. După cinci ore de căutări, polițiștii l-au prins pe agresor, care a fost reţinut pentru 24 de ore.

După ore întregi de audieri, individul de 28 de ani, a ieşit din secţia de poliţie încătuşat. Oficial, bărbatul nu ar avea probleme psihice, însă are un trecut infracţional stufos - tentativă de viol, tâlhărie şi agresiune sexuală. Aseară, a fost reţinut pentru 24 de ore.

Atacul şocant a avut loc la 10 dimineaţa când pe stradă erau mulţi oameni. Femeia de 48 de ani se îndrepta către metrou, mergea la muncă. Mai avea câțiva zeci de metri până la staţie când individul a ajuns-o din urmă şi a atacat-o din senin. A înjunghiat-o de mai multe ori şi s-a făcut nevăzut. După ce a pus-o pe femeie la pământ, agresorul a aruncat cuțitul într-un coș de gunoi aflat la doi pași și a coborât la metrou, printre ceilalți trecători.

Femeia a fost lăsată să agonizeze pe trotuar. Nimeni nu s-a oprit să o ajute. Trecătorii au privit nepăsători și au mers mai departe. Tot ea a găsit puterea să se salveze. "Era extrem de șocată, în primul rând de atitudinea celor din jur. Ne-a declarat că nimeni nu a intervenit cu absolut nimic Nu s-au oprit nici măcar să solicite sprijin la 112. A fost nevoită singură să sune la ambulanță", a spus reprezentantul spitalului, Fiorella Mitoiu.

Victima a fost preluată de ambulanță și dusă de urgență la spital.

Medicii spun că, a scăpat ca prin minune. Loviturile i-ar fi putut fi fatale. "A fost adusă în UPU cu multiple plăgi înjunghiate atât la nivelul capului cât și în regiunea cervicală, posterioară, torace anterior și posterior", a mai spus Fiorella Mitoiu.

Individul a recunoscut la audieri că nu o cunoștea pe femeie, dar nu putut explica de ce a atacat-o.

