Foto Clipe de panică într-un bloc din Târgu Mureş, unde locatarii au simţit miros de gaz. Ce au găsit pompierii

Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au solicitat, sâmbătă, intervenţia autorităţilor după ce au sesizat miros de gaz pe scara imobilului. Pompierii care au făcut măsurători au constatat că se produc scurgeri de gaz "minore", alimentarea în bloc fiind sistată.

de Redactia Observator

18.10.2025
Intervenţia autorităţilor din judeţul Mureş a avut loc, sâmbătă, pe strada Cugir din municipiul Târgu Mureş, unde locuitorii au sesizat miros de gaz pe casa scării unui bloc de locuinţe.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o autospecială care face măsurători în caz de risc chimic, biologic, radiologic şi nuclear (CBRN), făcând măsurători pentru identificarea posibilei surse de scurgere şi asigurând. La faţa locului a fost solicitată şi prezenţa unui echipaj al companiei de gaze pentru verificări suplimentare.

"În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul specializat de gaze au fost identificate scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1. S-a procedat la ventilarea spaţiilor şi la întreruperea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea situaţiei", anunţă ISU Mureş. În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime.

