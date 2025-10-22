Concluzii sumbre după moartea Mădălinei, la 7 ore de la naştere. "Avize din pix şi decizii dictate de profit"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa, unde o femeie a suferit complicaţii la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, fiind transferată la Spitalul Judeţean unde a murit. ”Am găsit avize emise din pix, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, anunţă ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.

”Împreună cu echipa mea, am finalizat analiza Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa. O tânără mămică a murit într-un loc în care viaţa şi încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise din pix, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător şi inadmisibil!”, a scris pe Facebook ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete anunţă că nu va rămâne impasibil.

”Indolenţa, nepăsarea şi falsa putere a unora au costat o viaţă. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna şi complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alţii au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii - îi deschid larg şi acţionez. Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize - vor pleca acasă toţi cei care au contribuit la această tragedie”, a mai transmis ministrul.

Concluziile vor fi anunţate miercuri, la 14:30

Miercuri, la ora 14:30, Rogobete anunţă că va prezenta public concluziile.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Unitatea medicală privată transmitea că are Secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.

Ulterior, spitalul privat din Constanţa a fost amendat cu 30.000 de lei în urma controlului făcut de Inspecţia Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Sancţiunea a fost dată întrucât unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului de prevenire a infecţiilor nosocomiale.

Spitalul are autorizaţie de la DSP, are o structură funcţională aprobată de MS pentru 60 de paturi (inclusiv 3 de ATI) şi are autorizaţie pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină. În ceea ce priveşte activitatea medicală şi conduita terapeutică în cazul femeii, se va pronunţa Colegiul Medicilor.

