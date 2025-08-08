Un accident şocant a adus moartea într-o familie de saşi din Sibiu. Un tată în vârstă de 43 de ani și fiul său de 9 ani, cetăţeni germani, au murit electrocutați, sub privirile terifiate ale celor dragi. Băiatul se juca în piscina gonflabilă din curte, iar tatăl a vrut să facă o glumă şi să îşi arunce şi soţia în apă, lângă cel mic. A lovit piscina, iar apa a sărit pe o pompă conectată la un prelungitor.

Anchetatorii încearcă să afle cu exactitate cum s-a produs nefericitul incident, dar, în linii mari, cred și ei că au înțeles dinamica. Vorbim despre o familie de sași, stabilită de ani buni în Germania și întoarsă acum, în județul Sibiu, în vacanţă.

Filmul tragediei din Sibiu

Se relaxau cu toții în jurul unei piscine gonflabile, iar unii dintre ei erau în interior. Bărbatul de 43 de ani a vrut să facă o glumă și să o tragă și pe soția lui în apă, dar pereții maleabili ai piscinei s-au înclinat și o parte din apă s-a revărsat pe o priză în care era băgată pompa de recirculare. Totul s-a întâmplat sub privirile celorlalți membri ai familiei, care au sunat la 112.

Medicii SMURD i-au găsit pe cei doi - bărbatul de 43 de ani și fiul său de 9 ani - în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare.

Din nefericire, în cazul amândurora s-a declarat decesul.

Piscina gonflabilă trebuie să fie amplasată la cel puțin 2 metri de orice sursă de curent

Nu este un caz singular și, tocmai de aceea, specialiștii spun că e nevoie de multă atenție atunci când decidem să punem o astfel de piscină în curte. În primul rând, trebuie să fie amplasată la cel puțin 2 metri de orice sursă de curent, iar pompa de filtrare și alte echipamente electrice folosite la curățarea ei să fie 100% impermeabile. În plus, priza sau prelungitorul prin care le alimentăm să nu fie așezate direct pe sol și, în mod obligatoriu, să aibă împământare.

