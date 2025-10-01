Ies la iveală noi nereguli la Spitalul de copii Sfânta Maria din Iaşi. 8 copii ar fi murit, de fapt, după infectarea cu bacteria ucigaşă. Însă primul caz, confirmat în august, nu apare în raportul furnizat de spital. Alţi trei copii au murit la începutul verii, tot de la o bacterie luată din secţia ATI. Totul în condiţiile în care la Iaşi s-au investit cinci milioane de euro în aparatura care să prevină infecţiile. Un raport al Curţii de Conturi arată nereguli şi în ceea ce priveşte materialele sanitare şi firma de curăţenie angajată de spital.

Infecţiile cu Serratia ar fi apărut la spitalul Sfânta Maria din Iaşi încă din 17 august.

Prima pacientă afectată ar fi fost o fetiţă de câteva luni, care a murit la scurt timp după ce a fost transferată la Bucureşti. Al doilea caz ar fi fost confirmat pe 18 august, iar pacienta a fost mutată în alt corp al secţiei ATI. Infecţiile, prezentate de presa locală din Iaşi, nu apar în raportul spitalului. Documentul se referă doar la focarul din luna septembrie, care a dus la moartea a 7 copii.

Deocamdată, reprezentanţii spitalului şi ai Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi refuză să facă orice comentariu. Din Parlament, în schimb, vin noi acuzaţii.

10 copii au murit din cauza unor bacterii, printre care şi o fetiţă de 9 zile

"Avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu şapte. Din luna iune au mai avut un focar acolo de Klebsiella care a luat viaţa altor copii" a spus deputatul Emanuel Ungureanu.

Printre cei trei copii care au murit atunci s-a numărat şi o fetiţă de 9 zile, internată cu icter.

"Au încercat să o trateze dar nu a reacţionat pozitiv la niciun fel de tratament […] Mi-au spus clar că va muri. Sec. N-are nicio şansă, moare" a spus mătuşa unei fete decedate, Maria Voica Pleşca.

Cinic este că seria de infecţii a avut loc într-un spital în care s-au făcut investiţii uriaşe. 5 milioane de euro au venit, până anul trecut, prin PNRR.

O parte din personal n-ar fi respectat normele elementare de igienă

Degeaba. Părinţii copiilor care au murit reclamă că, în ciuda aparaturii, o parte din personal nu respecta nici măcar normele elementare de igienă.

"Eu n-am văzut să folosească mănuşi sterile când veneau în salon să ia analize copilului" a spus mama unui copil decedat, Oana Ivasciuc.

Şi Curtea de Conturi a găsit nereguli. Firma angajată pentru a face curăţenie din spital a încasat bani pentru lucrări care nu figurează în documente oficiale sau pentru spaţii care nu sunt prevăzute în contract. Alte suspiciuni ţin de achiziţii. Cataterele primite de medicii de la ATI erau de alt tip decât cel prevăzut în contract şi de o calitate mai slabă.

"Firma asta de curăţenie care a primit acest supercontract are 6 angajaţi. Atât. 351.000 de lei pentru două luni. Este o sumă colosală?" a spus deputatul Emanuel Ungureanu.

Bunurile primite cu titlu gratuit, neînregistrare în evidenţa contabilă

Un alt element sfidător ce apare în raportul Curții vizează faptul că bunurile primite cu titlu gratuit nu au fost înregistrate în evidența contabilă. E vorba de 80 de telefoane mobile.

"Ne dorim ca toate măsurile cuprinse în planul de măsuri să fie duse la îndeplinire pentru că ne interesează cel mai mult eficienţa utilizării banului public" a explicat vicepreşedintele CJ Iaşi, Marius Dangă.

Managerul spitalului din Iaşi şi directorul DSP au fost deja demişi, de ministrul Sănătăţii.

"Pe lângă sancţiunile pe care le-am impus deja în cadrul DSP Iaşi, de exemplu sau în cadrul unităţii sanitare, nu exclud noi demiteri" a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Concluziile raportului corpului de control al ministrului sănătăţii vor fi prezentate mâine.

