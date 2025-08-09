Despre misiunea poliţiştilor de a-l prinde pe Emil Gânj a vorbit şi criminologul şi fostul şef al Serviciului Omoruri, Dan Antonescu. Acesta a explicat cum de se desfăşoară o astfel de căutare pe o perioadă de timp atât de îndelungată, a vorbit despre posibilele greşeli făcute de anchetatori şi despre unde ar putea fi acesta.

De o lună de zile, criminalul din Mureş, un individ extrem de periculos, este liber ca pasărea cerului. Poliţia încă nu a reuşit să îi dea de urmă, deşi susţine că îl caută zi şi noapte cu sute de agenţi, jandarmi, salvamontişti cu drone şi câini de urmă după ce şi-a omorât şi incendiat fosta iubită. Localnicii se tem pentru viaţa lor şi sunt revoltaţi că statul cheltuie enorm pentru căutări, dar în zadar. Bărbatul ar putea veni oricând să le facă rău.

"Rezultatul negativ de până acum, în opinia mea, este prezent pentru că acum un an şi jumătate, deci în februarie 2024, a fost trimis un mandat de arestare pe numele său pe o altă faptă. Vorbim despre un om care fusese condamnat pentru omor calificat, eliberat din penitenciar. Anul acesta, în februarie, […] a răpit-o pe cea pe care ulterior avea s-o omoare, a stat cu ea în pădure, a sechestrat-o, a stat cu ea vreo două zile, până când a reuşit să fugă. Acela, dacă nu cu un an înainte, măcar în februarie era momentul în care el trebuia căutat cu forţele care au fost folosite după ce a comis crima" a spus Dan Antonescu.

Recompensa oferită, o posibilă greşeală

"Semnalul că el este hotărât să comită o faptă gravă îl reprezintă nu numai acea răpire, ci şi faptul că şi-a îndepărtat în mod ilegal brăţara de monitorizare. Sunt aspecte pe care cineva nu le-a luat în calcul şi s-a ajuns la o tragedie. După aceea, o altă greşeală […] a fost acea recompensă. Rezultatul: Nenumărate apeluri la 112. Chiar şi acel cioban care spunea că a fost agresat şi că i s-a furat mâncarea de către acel individ, şi atunci ar fi fost vorba, [...] că a fost o minciună, nicidecum un fapt real, şi că omul voia doar să facă rost de banii respectivi. Dacă cineva ar fi ştiut despre el şi nu ar fi fost complice sau apropiat de-al lui, sigur ar fi anunţat, nu avea nevoie de bani. Acum că s-a dat şi această recompensă, multe dintre apeluri au fost greşite sau nu au avut valoare în economia cazului" a mai spus Dan Antonescu.

Emil Gânj ar fi "filat" locuinţa victimei, cât era păzită de poliţişti

Şi din probatoriul administrat reiese clar că fapta a fost premeditată: Gânj s-a înarmat din timp cu toporul, a așteptat în mod deliberat plecarea echipajului de poliție și a acționat cu sânge rece. A ales cu grijă momentul atacului, demonstrând că și-a planificat în detaliu crima.

"Avem de-a face cu un individ care s-a obişnuit cu viaţa în pădure, cu viaţa de haiduc, ca să spun aşa. Este foarte posibil ca el să îşi fi făcut provizii în perioada respectivă, când casa femeii era păzită de poliţie. El doar pândea să vadă programul acestora, să vadă când vine schimbul, dacă există vreo pauză în care nu este casa păzită. Toate acestea nu au reprezentat altceva decât un antrenament pentru el şi este foarte posibil ca acum să fie şi în zonă, aşteptând un moment prielnic. Este clar că el a făcut o fixaţie pentru familia respectivă, fie a plecat din ţară sau bântuie pe cine ştie colţuri ale ţării noastre, pentru că la vamă este mai greu să treci, când eşti dat în urmărire de poliţie" a explicat Dan Antonescu.

"Este foarte posibil să fie ascuns liniştit fie la vreo stână, fie la vreo mânăstire. Am avut astfel de criminali, care după comiterea faptei s-au dus şi s-au angajat acolo unde poate nu le cere nimeni nici buletinul, să lucreze ca zilieri la o mânăstire şi aşa le pierde toată lumea urma, pentru că nu se ştie unde a ajuns" a mai spus Dan Antonescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord să retrageți, la pensionare, doar 25% din suma acumulată în Pilonul II? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰