Turiștii care au ales litoralul zilele aceasta au fost au fost provocați să intre în pielea militarilor. Totul, într-un concurs spectaculos, organizat de cei de la Forțele Speciale. Curajoşii și-au testat rezistența în fața probelor - de la tracțiuni și sprinturi, până la exerciții de forță și anduranță, toate au fost prezente.

de Redactia Observator

la 15.08.2025 , 08:31

Temerarii au fost recrutaţi direct de pe şezlong. În câteva secunde, au înlocuit şedinţele de bronz cu abdomenele, flotările şi genuflexiunile. "A fost un traseu destul de dificil, nu pot spune că a fost mediu. S-a dus spre foarte greu", spune un turist.

200 de turişti au participat în ultimele două zile la problele competiţiei organizată de militarii din Forţele Speciale. Cei mai mulţi dintre ei - bărbaţi împrieteniţi deja cu sportul.

"La prima vedere pare simplu şi toată lumea care stă pe margine şi se uită consideră că e floare la ureche, dar când ajungi acolo îți dai seama că nu e chiar așa", arată un turist.

Nu s-au lăsat mai prejos nici doamnele, domnişoarele sau copiii. "Este o oportunitate unică. Cel mai dificil la cauciuri pentru că niciodată n-am sărit peste un obstacol", spune Corina.

Concursul a avut şi spectatori - de pe margine, turiştii au urmărit cu atenţie fiecare mişcare.

Competiția, aflată la cea de-a treia ediție, face parte din activitățile dedicate Zilei Marinei

concurs mangalia
