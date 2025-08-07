Când statul nu te apără, ba chiar nu te crede, ajungi să strigi după ajutor în lumea întreagă. Asta a făcut şi o tânără din Timişoara - a povestit pe internet calvarul prin care ea şi mama ei trec de când s-au separat de cel care le-a fost tată şi soţ. Nici brăţara de monitorizare nu-l împiedică pe om să continue să le facă rău - amândouă sunt ameninţate constant cu moartea. Ce face Poliţia? Abia după ce povestea fetei şi a mamei a ajuns în presă, individul a fost reţinut.

"Tatăl meu vrea să mă omoare şi pe mine şi pe mama mea şi poliţia din ţara asta nu face nimic", povestea Karla zilele trecute pe TikTok.

Este strigătul dureros nu doar al Karlei, ci al altor mii de victime ale violenţei domestice. Într-o filmare online, fata a povestit toată experienţa de groază pe o trăieşte în ultimii ani, după divorţul părinţilor. Atât ea, cât şi mama ei, sunt terorizate de cel care i-a dat viaţă.

"A sechestrat-o în casă. A prins-o pe stradă când a ieşit de la lucru şi a bătut-o în mijlocul străzii", a transmis tânăra de pe contul ei de TikTok.

"Beneficiază în prezent de un ordin de protecţie împotriva soţului ei, măsură însoţită totodată şi de monitorizare electronică prin brăţară", a informat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiş.

Individului i-a fost montată brăţara de monitorizare după atacul asupra fostei soţii în plină stradă. Dar coşmarul nu s-a încheiat. În urmă cu câteva zile, mama Karlei a primit un mesaj de ameninţare în care fostul soţ îi cere să-şi retragă plângerea la Poliţie. Altfel:

"Mama primeşte mesaj că eu o să ajung paralizată în 24 de ore", a mărturisit tânăra din Timişoara.

Răspunsul Poliţiei le-a pus la pământ

Cele două au cerut din nou ajutorul Poliţiei, dar au primit un răspuns halucinant.

"Doamnă, dar poate este cineva care a trimis la un număr greşit. Poate nu are legătură cu dumneavoastră. Aceasta este reacţia poliţiei de la noi din ţară", a subliniat fata.

"Referitor la afirmațiile făcute în spațiul public de către tânără se fac verificări de către polițiștii Biroului Control Intern cu privire la modul de acțiune și respectarea procedurilor de lucru de către polițiști, în astfel de situații", explică Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiş.

În urma audierilor, şi fata de 23 de ani a primit ordin de protecţie provizoriu. Bărbatul a fost găsit după ce poliţiştii au primit o alertă de pe dispozitivul de supraveghere. Era în apropierea locului de muncă al fostei soţii şi, de data asta, a fost şi reţinut.

Este ultimul caz dintr-un şir alarmant de violenţe în familie.

În medie, au fost înregistrate 14 cazuri de violență domestică pe oră în România în primele luni ale anului 2025. Este o problemă socială profundă - victimele se simt singure, neajutorate, în timp ce agresorii sunt încurajaţi de neputinţa sistemului. Criminalul din Mureş, cel care şi-a ucis cu toporul fosta iubită, este liber şi acum, la exact o lună de la atacul sângeros.

