Alex Ieremciuc, un tânăr pompier voluntar din Lipova, în vârstă de doar 22 de ani, și-a pierdut viața, seara trecută, într-un cumplit accident rutier. Tragedia s-a produs seara trecută, în apropiere de Neudorf, judeţul Arad. Conform polițiștilor, băiatul nu nu deținea permis de conducere.

Accidentul s-a produs vineri seară, în jurul orei 19:45, când maşina condusă de tânărul de 22 de ani, care avea şi o pasageră alături, s-a răsturnat într-un şanţ.

La faţa locului au ajuns imediat salvatorii care, din păcate, nu au putut să îl salveze şi au declarat decesul. Ca printr-o minune, pasagera, o fată de 19 ani s-a ales cu răni uşoare, iar medicii au transportat-o la spital pentru îngrijiri.

Conform polițiștilor arădeni, tânărul de 22 de ani nu deținea permis de conducere.

"În seara de 29 august 2025, în jurul orei 19:45, prin 112, a fost sesizat un accident, pe DJ 682. Din primele cercetări, a reieșit că un autoturism a pierdut direcția de deplasare, într-o curbă în afara localității Neudorf, și s-a răsturnat într-un șanț. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, a fost proiectat în afara autovehiculului, fiind rănit grav. Din nefericire, în ciuda eforturilor echipei medicale, tânărul a decedat. Pasagerul, o tânără de 19 ani, a fost transportată la spital, pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale. Verificările polițiștilor au relevat faptul că șoferul nu deținea permis de conducere. Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului", au transmis reprezentanţii IPJ Arad.

Vestea morții tânărului pompier voluntar a zguduit localitatea arădeană Lipova. "SVSU Lipova este în doliu. Cu profund regret anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului și prietenului nostru, Alex Ieremciuc, voluntar devotat și om deosebit, care și-a pierdut viața în această seară într-un tragic accident", a transmis vineri seara, pe Facebook, viceprimarul orașului Lipova, Adrian Antoche.

La scurt timp, pe aceeași rețea de socializare, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lipova a postat următorul mesaj: "Cu profundă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la colegul nostru drag, Alexandru Ieremciuc, pompier voluntar în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Lipova. A fost mereu un exemplu de curaj, devotament și altruism, punând viața și timpul său în slujba comunității. Plecarea lui lasă un gol imens în inimile noastre și în familia pompierilor voluntari, dar amintirea sa va rămâne vie prin faptele bune și dăruirea de care a dat dovadă. Drum lin spre lumină, camarade! Odihnește-te în pace, iar noi te vom păstra mereu în gând și în rugăciune. Sincere condoleanțe familiei îndoliate".

Polițiștii continuă cercetările, pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

